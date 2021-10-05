素食譜｜沙嗲素牛粉絲煲30分鐘家常菜　煮粉絲必學1招爽彈不糊爛

粉絲唔一定要浸！

你會如何煮粉絲？會不會浸軟後煮？教大家一個方法，如果菜式中有湯汁，不需要將粉絲預先浸軟，直接放在湯汁裏弄散，熄火蓋焗10分鐘，粉絲煮透之外，口感彈牙又爽滑。

沙嗲素牛粉絲煲是十分簡單的家常菜。

茶餐廳或大排檔的小菜受不少食客歡迎，其中一道是沙嗲牛肉粉絲煲。沙嗲味香濃撲鼻，牛肉嫩滑，粉絲爽口，確是一道可口的下飯菜。素食餐廳都有一道沙嗲素牛粉絲煲，所用的是素肉片。由於素食文化日漸興旺，植物肉漸漸成為食品市場中耀眼的新星，無論在纖維組織、質感或味道上，高仿的植物肉片幾可亂真。

沙嗲牛肉粉絲煲，除了牛肉重要，粉絲也是舉足輕重。粉絲的特性尤如海綿，吸盡沙嗲汁的精華，實為吃粉絲的極品享受。不過，若是粉絲糊糊爛爛的，任誰看到也不開胃。不少人可能在煮粉絲前會預先用凍水浸，這個方法沒有說是正確或不正確，因為烹調手法各師各法。不過，如之前所說的另類方法煮粉絲，可使粉絲更爽滑、彈牙及不黏黐。

不用花功夫處理粉絲，將粉絲放入湯汁，用筷子撥散，熄火，冚蓋焗10分鐘已煮透，口感爽彈。

方法非常簡單，就是不用花功夫處理粉絲，湯汁用大火煮滾之後，好像煮麵一樣，將粉絲放入湯汁，用筷子撥散，熄火，冚蓋焗10分鐘，撈起已煮透的粉絲，回味無窮。

至於沙嗲汁更是重中之重，未必需要買市面上的沙嗲汁，將沙茶醬（素食人士可揀素沙茶醬）、咖喱醬、紹興酒、水、素蠔油、糖、五香粉和老抽拌勻煮滾，就成了自家製沙嗲汁，煮餸、煮麵、烤肉、烤粟米或火鍋蘸醬皆能，一醬萬用。

沙嗲素牛粉絲煲食譜

攝影、攝錄：莊堅毅、陳嘉杰

剪接：徐家希

素牛肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。

健康小貼士︰

粉絲主要成分為綠豆、水及澱粉，屬於澱粉質較重的食物，澱粉質為身體帶來熱量，但進食過多容易致肥。



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