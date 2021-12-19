花膠腐竹糖水｜經典中式甜品材料簡單　白果要先去芯慢火煮30分鐘

花膠腐竹糖水食譜節錄自《參乾寶貝》。本書詳細闡述了海參和花膠魚肚的品種、營養價值、如何挑選、儲存，以及家庭常備的江瑤柱、蝦米、土魷等乾貨的浸發方法，並為讀者介紹數十款美味的相關菜餚，有宴客菜，也有家常菜，豐儉由人。



花膠腐竹糖水份量：4人份｜準備時間：1小時｜ 烹調時間：30分鐘

▼花膠腐竹糖水食譜（按圖👇👇👇）

+ 2

材料：

- 發好花膠 160克

- 腐皮碎 75克

- 生薏米 30克

- 白果 20粒

- 冰糖 60克

- 滾水 500毫升



做法：

1. 薏米洗淨，加500毫升水和10克冰糖，煮沸，轉慢火煲60分鐘，瀝乾。

2. 白果洗淨，開邊，去芯，再清洗，加500毫升清水和10克冰糖，煮沸，慢火煮30分鐘，瀝乾。

3. 花膠切碎，汆水備用。

4. 把腐皮碎和40克冰糖放入滾水中，開中火，攪拌，煮約15分鐘，放入花膠，不斷攪拌，再煮約15分鐘至成牛奶狀，加入白果和薏米，煮沸即成。

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參乾寶貝（萬里機構授權使用）

書名：參乾寶貝

作者：陳紀臨、方曉嵐、林長治。



陳紀臨、方曉嵐夫婦是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。



2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的中文、法文、德文、西班牙文版現已出版，將會陸續出版意大利文、荷蘭文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。



林長治出生於魚翅世家，香港祐生魚翅公司創辦人，對海味乾貨具豐富的知識，特別是對海參的研究。曾兼任香港餐務管理協會會董，美國駐香港環球國際企業顧問（1989-2009）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】