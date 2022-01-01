瑤柱桂花翅食譜｜乾貨煮出金黃賣相香脆入味　宜用散翅15分鐘食得

瑤柱桂花翅食譜節錄自《參乾寶貝》一書。本書詳細闡述了海參和花膠魚肚的品種、營養價值、如何挑選、儲存，以及家庭常備的江瑤柱、蝦米、土魷等乾貨的浸發方法，並為讀者介紹數十款美味的相關菜餚，有宴客菜，也有家常菜，豐儉由人。



瑤柱桂花翅份量：4人份｜準備時間：1小時15分鐘｜烹調時間：15分鐘

▼瑤柱桂花翅食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 江瑤柱：40克

- 發好散翅：120克

- 清雞湯：125毫升

- 銀芽：75克

- 雞蛋黃：6個

- 鹽：1/2茶匙



建議採用：散翅



做法：

1. 江瑤柱浸泡約1小時，瀝乾，撕成細絲，用廚紙吸乾水分，一半用油炸脆，另外一半留用。

2. 散翅用雞湯加1/4茶匙鹽煨至入味，瀝乾。

3. 銀芽汆水5秒鐘，過冷河，瀝乾水分。

4. 雞蛋黃加1/4茶匙鹽打勻。在鑊中把1湯匙油燒至中低溫，轉小火，放入蛋黃，用大勺底部沿着鑊底以打圈動作的把蛋黃壓成桂花狀。放入散翅和留用的瑤柱絲炒勻，再放入銀芽兜勻，盛出。

5. 把炸好的瑤柱絲撒在桂花翅上即成。

按圖看快速浸發乾瑤柱方法及原理：

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參乾寶貝（萬里機構授權使用）

書名：參乾寶貝

作者：陳紀臨、方曉嵐、林長治。



陳紀臨、方曉嵐夫婦是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。



2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的中文、法文、德文、西班牙文版現已出版，將會陸續出版意大利文、荷蘭文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。



林長治出生於魚翅世家，香港祐生魚翅公司創辦人，對海味乾貨具豐富的知識，特別是對海參的研究。曾兼任香港餐務管理協會會董，美國駐香港環球國際企業顧問（1989-2009）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】