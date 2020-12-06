入廚貼士｜第一步先洗乾貨加工食品？學識食材處理順序避交叉污染

食材處理順序，是廚師的必考題，在許多專業美食影集中，我們可以發現標準廚房中會備有不同顏色的砧板及刀具，將生、熟食分開外來，也可詳細區分不同類食材的處理流程，避免食材的病原菌導致交叉感染，造成食物中毒。

▼家庭廚房食材處理順序（點擊下圖看清！👇👇👇）

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食材分種類，依據順序處理更能保障食安

一般家庭中的廚房，並沒有這麼大的空間將每種食材分區處理，為了避免交叉污染，在同一個作業區處理不同食材時，應採分區、分時或分段原則。洗滌順序依次為乾貨、加工類食品、接續是蔬果類、最後才是畜肉（牛、羊、豬）、禽肉（雞、鴨等）以及內臟、蛋與魚貝類。每清洗一種食材，都應該將水槽漏水並徹底清潔乾淨後，更換新水再洗滌下一種食材。最後，洗切完的食材，要分類放在盛物盤或容器內備用，並加以覆蓋。

這樣的步驟是為了避免各自食材交叉污染問題，例如蔬果上殘留的農藥會流到豆乾上（加工類食品），而生肉上的病原菌附著到生食水果上，或者是生菜伴隨著魚貝類的腸炎弧菌一同上桌，這些都可能造成食物中毒。台灣今年一宗嚴重感染案例就是家長在處理生鮮肉品後，未確實洗淨雙手就沖奶粉，導致新生兒感染沙門氏菌而引發敗血症。細菌感染造成的食物中毒不容忽視，尤其是家中有孕婦、孩童及長者的情況下，更要注意食材的處理順序。

一頓美味的佳餚，大家希望吃得健康又盡興，千萬別因食材處理順序的疏忽，而導致後續不適症狀，熟記這個並非廚師專屬的概念，一輩子可以受用不盡！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：食材處理順序為什麼重要？】