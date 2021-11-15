三餸一湯｜三文魚蘑菇飯+栗子燜排骨+薑汁炒芥蘭+胡椒蘿蔔煮大蜆

上星期天氣明顯轉冷，長袖衫、外套終於也出動，這些時候最適合吃一些暖笠笠的菜式，更少不了當造的栗子。以下集合了秋冬的三餸一湯，有飽肚燜餸栗子燜排骨、暖身的薑汁炒芥蘭、簡單快捷三文魚蘑菇炊飯，以及驅寒又鮮甜的胡椒蘿蔔煮大蜆。
剪接︰趙錦添
栗子燜排骨
栗子燜排骨是秋冬必吃的一道住家菜，對比栗子燜雞，不用再擔心碎骨太多需要吃得很小心，換成一條主骨的排骨不易碎，可放心大口大口地啃，又可暖暖身，感受一下濃濃的深秋氣氛！
薑汁炒芥蘭
眾所周知薑是保暖食材，除了可以飲用薑茶外更可以以薑汁入饌炮製「薑汁炒芥蘭」，與羽衣甘藍屬同一家族的芥蘭，加入薑汁及酒，才能令芥蘭的香味昇華。加糖則可去掉它的苦澀，放少許鹽便能變得爽脆鮮甜。
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三文魚蘑菇炊飯
暖笠笠的菜式令人聯想起煲仔菜，怕麻煩的也可以利用電飯煲製作熱燙燙的燜飯，油脂豐富的三文魚，加入了蘑菇、毛豆、牛蒡和紅蘿蔔，顏色繽紛之餘且營養豐富，重點是製作過程簡單快捷，㩒個掣搞掂。
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胡椒蘿蔔煮大蜆
胡椒蘿蔔煮大蜆跟平常的煮蜆方法無異，不過加入白胡椒則為湯增加香辣的味道，在寒冷的天氣或乍暖還寒時飲用特別暖胃。註冊中醫師邱穎琳曾接受訪問指，煲湯的話用白胡椒較好，因其溫胃散寒功效較強。
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