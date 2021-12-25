蓮藕鱆魚豬踭湯｜冬天滋潤湯水補氣益血　綠豆塞入蓮藕美觀容易食

蓮藕鱆魚豬踭湯食譜節錄自《參乾寶貝》一書。江瑤柱是我們自小認識的乾貨，它是粵菜中經常採用的食材，幾乎家家戶戶或多或少都有採用，是海味乾貨中最為常見。其他乾貨如魷魚、墨魚、蝦乾，以及比較少見的瀨尿蝦乾，都為你一一道來，令菜餚更加精彩。



蓮藕鱆魚豬踭湯：4人份｜準備時間：15分鐘｜烹調時間：2小時45分鐘

▼蓮藕鱆魚豬踭湯食譜（按圖👇👇👇）

+ 3

材料：

-鱆魚：60克

-豬踭：600克

-蓮藕：600克

-綠豆：50克

-薑片：15克

-清水：2.5公升

-鹽：1茶匙



做法

1. 鱆魚洗淨，用溫水浸約1小時，備用。

2. 豬踭洗淨，汆水瀝乾。

3. 蓮藕洗淨分節切開，每節切口切去約1厘米的節，清洗孔內，備用。

4. 綠豆用清水浸泡半小時，用筷子把綠豆塞進蓮藕的孔中，填至八成滿。

5. 用湯鍋煮沸約2.5公升水，放下薑片、豬踭、蓮藕和鱆魚，大火加蓋沸煮10分鐘後，撇去浮沫，改中小火煮2.5小時，加鹽調味，即成。

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螺頭蟲草花雞湯食譜

參乾寶貝（萬里機構授權使用）

書名：參乾寶貝

作者：陳紀臨、方曉嵐、林長治。



陳紀臨、方曉嵐夫婦是香港著名食譜書作家、食評家、烹飪導師、報章飲食專欄作家。他們是近代著名飲食文化作家陳夢因（特級校對）的兒媳，傳承陳家兩代的烹飪知識，對飲食文化作不懈的探討研究，作品内容豐富實用，文筆流麗，深受讀者歡迎，至今已在香港出版了十多本食譜書，作品遠銷海外及國內市場，更在台灣多次出版。



2016年陳紀臨、方曉嵐夫婦應出版商Phaidon Press的邀請，用英文為國際食譜系列撰寫了China The Cookbook，介紹全國33個省市自治區的飲食文化和超過650個各省地道菜式的食譜，這本書得到國際上好評，並為世界各大主要圖書館收藏。這本書的中文、法文、德文、西班牙文版現已出版，將會陸續出版意大利文、荷蘭文等，為中國菜在國際舞台上作出有影響力的貢獻。



林長治出生於魚翅世家，香港祐生魚翅公司創辦人，對海味乾貨具豐富的知識，特別是對海參的研究。曾兼任香港餐務管理協會會董，美國駐香港環球國際企業顧問（1989-2009）。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】