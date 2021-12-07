減肥｜吃原型食物再加運動都瘦不下來？醫生揭原型食物4大陷阱

吃原型食物好處不少，由於其未經加工，比較健康，醫師也建議要多吃原型食物。但有民眾納悶，自己都吃原型食物也有運動，卻還是瘦不下來。台灣減重醫師分析4個原型食物陷阱，小心你吃到「假的」！



你也有「原型食物迷思」？

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，門診中一名16歲男性問他：「我幾乎都吃原型食物，蛋白質也吃夠，還都有運動，為什麼體重都沒有下降？」在經過3周調整後，男子體重減2.9公斤，減脂2.9％，增肌1.6公斤。蕭捷健說，幫患者調整澱粉和蛋白質的攝取量和時機之外，也進而發現大部分的人都有一樣的「原型食物迷思」。

為什麼都吃原型食物，還是沒有瘦？蕭捷健分享以下4招，避開原型食物的陷阱。

原型食物4陷阱（按圖看清👇👇👇）

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1. 吃到假的原型食物

台灣醫師蕭捷健說明，為要避開精緻澱粉，不少人就把早餐的漢堡改成只有漢堡肉和豆漿。問題是，漢堡肉不到一半是真的肉，其他是澱粉和纖維等添加物，你以為吃了很多蛋白質，其實還是吃到不少精緻澱粉。有不少肉扒、牛扒其實也是重組肉，真正的蛋白質含量並不高。

2. 吃太多肉

如果你吃的肉油脂含量比較豐富，熱量也不會少。蕭捷健分析，牛小排的油脂佔28％，豬頰肉達到50％，如果以油脂1克9大卡的熱量計算，每天吃肉，要達到增肌減脂蛋白質的攝取量，熱量就超過了。

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3. 吃太多豆類製品

蕭捷健說，植物性蛋白也有一樣的問題。豆漿和豆腐中的蛋白質，含量都在一半左右，剩下的是澱粉和油脂，不可能一天喝4000cc豆漿。真的要達到蛋白質攝取量，又要熱量不超過，得盡量挑選瘦肉，或是攝取蛋白質補充劑。如果怕太多添加物，可以挑選無調味的蛋白粉。其實蛋白粉的加工程度和奶粉差不多，只是去掉脂肪和乳糖等成分。

4. 營養素比例不對

有些人覺得吃原型食物就會瘦，於是吃了一大堆燕麥、番薯，結果還是都在吃澱粉。蕭捷健提醒，不是吃原型食物就會瘦，還是要加上營養素比例和攝取時機。

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