減肥茶｜節日聚餐吃太多易致肥？中醫推介山楂茶助瘦身降膽固醇

每到歲末聚餐機會多，但開心聚餐之餘，不少人也擔心吃太多變胖的煩惱。台灣中醫博士樓中亮建議大家，可連續喝幾天「山楂排空茶」（又稱山楂金菊茶）便可解決，這道茶還可降三酸甘油酯、膽固醇及排出體內廢水。



台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在Facebook粉專指出，山楂排空茶其實是他個人的秘方，以前過年或是連假時，如果吃太多變胖了，胖了2、3公斤時，他便常常泡來喝，所以被他當成減肥茶，也會推薦給需要的人使用。

山楂排空茶（點擊下圖看清！👇👇👇）

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山楂排空茶簡單易泡，味道清甜，香氣中還帶有一點苦，樓中亮說它的效果是降三酸甘油脂、膽固醇，還可以排除體內廢水，尤其適合連續假期時，不小心吃太多的人。

怕冷者可加枸杞、紅棗

樓中亮建議，山楂排空茶可以每天當開水喝，大概喝1500至2000cc（至少1500cc），若是陽虛體質也就是手腳容易冰冷、常喊怕冷，或是吃到涼的會拉肚子的人，可以加一點枸杞、紅棗。

他以自己為例，常常在年假或是要放連假前幾天就開始喝，一直喝到過年後2至3天，不僅沒有變胖，還會瘦幾公斤，尤其對於嘴巴常管不住又怕胖的人，更適用。

每天喝2帖 狠甩過年肥

在過年期間，聚餐多，樓中亮建議可每天喝2帖山楂排空茶，一帖是白天喝1000cc，另一帖下午5點開始喝，一樣喝1000ml，大約喝到晚上10點左右。

山楂排空茶的材料有山楂10g、菊花10g、金銀花10g，放進100度的開水悶30分鐘即可，或放進保溫杯也行，可重複沖泡，直到泡不出味道為止。

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