減肥｜三餐定時進食比節食來得有效　一週瘦多少才是最健康合理？

減重以及減肥這個話題永遠不間斷，由其實對於女生來說。但是在減重時，許多人都希望在越短的時間下能快速看到瘦身成果，其實，快速瘦身危害健康的風險，以及復胖機率也較大！根據專家表示，其實最合理的減重速度應該會落在一週0.5至1公斤之間。



減重時，吃對比少吃更重要

隨著大數據研究愈來愈多，會肥胖想減重減脂的人，不該只是單單在意熱量攝取而已。飲食佔人體70％，然而飲食內三大營養素的比例以及食物的來源、種類、GI值、烹調方式、分配、甚至食材顏色，都對身體有非常大的影響。假使同樣要一天攝取1500大卡的均衡飲食餐與高蛋白無碳水餐甚至炸雞餐，在身體內的運用是完完全全不同的。在飲食攝取種類的方面，要避免攝取精緻澱粉類的食物，以及多餘糖類的攝取，像是炸雞、台式手搖飲、蛋糕等，都屬於較不健康、容易增加脂肪的食物。

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什麼時候吃很重要！

即使三餐攝取量較少，但不定時吃也沒有幫助！當三餐不正常時，除了可能造成消化不良之外，到了該休息的時間，體內代謝的狀況會漸漸減緩，如果一直都有這樣習慣，或許會出現胃酸倒流（又稱胃食道逆流）狀況，甚至隔天代謝不好而有水腫等狀況，長期也是造成脂肪囤積的原因。另外，運動族群有正確的運動前後補充，也是一件很重要的事情，運動前、後該怎麼補給，以及吃對時間、吃對內容可以讓運動效果事半功倍。三餐當中，最重要的用餐時間就是「早餐」。早餐能調整生理時鐘、提高體溫，並補充能量使身體做好開始一天的準備。跳過早餐直接吃午餐的話，身體會將午餐視為早餐，生理時鐘就會延遲。

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荷爾蒙也會影響

食物吃進肚子裏，其實會影響到我們體內荷爾蒙、消化酶等的分泌狀況，甚至體內荷爾蒙的狀態也會進一步影響我們的飲食選擇習慣。如果一直處於高壓狀態（運動頻率過高也是一種壓力），或者體內有胰島素阻抗等狀況等，都會導致身體出現一些小毛病，也可能讓飲食習慣愈來愈偏差，造成多餘的贅肉、脂肪產生啊！因此，若你時常處於高壓狀態下，建議透過你最能紓壓的方法來先平衡內在荷爾蒙，這樣才能讓減重事半功倍。把握以上幾點原則，給身體需要的能量，除了運動表現可以更加優異之外，體態也會朝自己想要的方向而有所改變。

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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