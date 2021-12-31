豆漿營養｜預防腦中風助瘦身4大好處　服用抗生素後不能即時喝？

豆漿含有豐富的蛋白質，又有許多營養素，如維他命A、B雜、大豆異黃酮、皂素、大豆卵磷脂、膳食纖維、磷、鐵、鋅等，因此也被譽為「植物界的牛奶」。



豆漿不僅易於消化吸收，而且不含乳糖，所以對於乳糖不耐症的人來說不會產生副作用。擁有這麼多營養的豆漿，對身體有哪些好處呢？馬上就來瞧瞧。

豆漿對身體的4個好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 預防腦中風

豆漿中所含的鎂、鈣元素，能夠明顯降低腦血脂，改善腦血流狀況，進而有效防止腦栓塞、腦出血的發生。另外豆漿中所含的卵磷脂，還能幫助腦神經的發育，提高腦功能，可預防失智症的發生。

2. 預防糖尿病

豆漿含有大量纖維素，能有效阻止人體對糖分的過量吸收，進而防止糖尿病。美國麻省大學研究發現，黃豆製品能夠降低血糖水平，幫助糖尿病患者調節血糖，增強糖耐力。此外，豆漿還是糖尿病患者日常中少數適合飲用的飲品，但要注意飲用的豆漿不能加糖。

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3. 預防高血壓

豆漿中所含的各類營養素具有較強的抗氧化和清除體內有害自由基的作用，能提高對心血管有益的高密度脂蛋白（HDL）的濃度，還有助於降低血清膽固醇濃度，可以防止高血壓、冠心病。有研究顯示，每天喝一杯豆漿，冠心病的復發率可降低50%。

4. 幫助瘦身

豆漿營養豐富而且熱量低，還含有抑制體內脂質和糖分吸收的卵磷脂、大豆異黃酮等多種成分。例如，餐前喝一杯豆漿，能讓人產生飽足感，防止過度進食。

此外，豆漿中豐富的水溶性維他命、胡蘿蔔素、維他命B雜、維他命C、維他命E，是植物中抗衰老的神器，而且豆漿中的膳食纖維，可以促進消化、排毒，減少臉部痤瘡和頭皮油脂分泌。

3種人不適合或飲用需注意

1. 腸胃功能不好者：豆漿在酶的作用下會產氣，所以腸胃不好，會腹脹、腹瀉的人最好少喝。

2. 腎臟不好者：豆漿在人體內的代謝過程當中，會在細胞內產生核酸、尿酸，所以罹患高尿酸血症的病人不宜喝豆漿。至於腎功能不佳、或者是腎衰竭洗腎者，飲用豆漿的量每天不宜超過200cc。

3. 服用抗生素者：豆漿與紅黴素等抗生素一起服用會產生化學反應，影響藥物的吸收，因此服藥與喝豆漿的間隔時間最好在1個小時以上。

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