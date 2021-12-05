入廚貼士｜營養師親授5類蔬果清洗秘訣　沖洗時間不夠是常犯錯誤

你家的蔬果有洗乾淨嗎？是不是總搞不清楚蔬果是「先切後洗」還是「先洗後切」？蔬果到底要沖洗幾分鐘？需要浸泡嗎？還是用流水沖洗就夠了？許多民眾對於如何清洗蔬果充滿疑惑，也不知道自己到底有沒有洗乾淨？台灣營養師葉若懿表示，不同類型的蔬果，洗滌方式不同，要小心沒洗乾淨可是會吃下殘留農藥。



台灣營養師葉若懿指出，每種類型的蔬果洗滌方式其實不太一樣，且據調查約有1/5台灣民眾認為沖洗蔬果只要30秒就足夠，但其實這樣的時間實在太短了。以秋冬蔬果最容易農藥殘留的大白菜、四季豆、小白菜來說，需要沖洗1分鐘以上才能完全洗淨。

葉若懿指出，想要吃得安心拒絕農藥殘留，除了購買有產銷履歷及有機蔬果外，還是應該學會正確洗滌蔬果的方式，保護自己與家人。她特別整理5大類蔬果清洗秘訣，讓民眾健康無負擔。

5大類蔬果清洗秘訣（點圖看清）👇👇👇

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1.包葉菜類：葉若懿說，像是大白菜、椰菜、生菜等，沖洗方法是先去除外葉，再剝單片，接著以自來水流動浸洗1分鐘以上。

2.豆菜類：如豆角、四季豆，則以自來水流動浸洗1分鐘以上，再去除蒂頭及老絲。

3.削皮類：需要削皮類的蔬果，像是蘿蔔、絲瓜、大青瓜等，要先以自來水沖洗1分鐘以上，再削皮。

4.帶皮瓜果類：如甜椒、苦瓜、番茄等，則需要先使用軟毛刷以自來水沖洗，再去除果蒂。

5.葉菜類：葉若懿說，如小白菜、油菜、芹菜、小棠菜等，可以在流動的水中攤開葉面，浸洗1分鐘以上。

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