冬菇功效｜冬菇花菇大不同！降血壓助抗癌6好處　浸錯1步營養流失

冬菇功效｜冬菇風味獨特且煮法多樣，且營養豐富，具防骨質疏鬆、助抗癌等功效。市面有乾冬菇，也有新鮮冬菇出售，乾冬菇因其保存時間較長，並帶有特別香氣，較受大廚、食家歡迎。不過，乾冬菇需浸水後才可烹調，但浸發冬菇其實大有學問，水溫更是提升鮮味及營養的關鍵。



浸冬菇原來水的溫度很重要。（視覺中國）

冬菇、花菇有何不同？

一直以來，有花紋的就稱為花菇，無花紋的就稱為冬菇，花菇的花紋是收成時天氣寒冷下雪，菇面凍傷後康復而形成的龜裂花紋，由於花菇對天氣要求比較高，龜裂的白花紋愈多，就會愈珍貴，花度愈高為上品，價錢也較一般冬菇高昂。加上在寒冷的環境下，花菇的肉身會比較厚，味道會更加濃郁。但其實花菇及冬菇都是同一物種，營養價值也相當接近。

浸乾冬菇宜用暖水、熱水或凍水？

冬菇含有膳食纖維、維他命等多種營養，特別的是冬菇富含各類多醣體可增強免疫力、助防癌、降低膽固醇等功效。冬菇分別有乾、鮮兩種，鮮冬菇水分較重，乾冬菇口感厚實及有嚼勁，不過每次煮前需提前浸發。浸發冬菇至軟身大家都懂，但原來用暖水浸泡可提升其鮮味及營養！

浸乾冬菇宜用暖水 提味免損營養

浸乾冬菇宜用暖水，不宜用冷水及熱水。因冬菇內的抗氧化成分遇熱會被破壞，而暖水則能催化冬菇中的核糖核酸，分解出鮮味。同時核糖核酸不止可提升味道，亦可增強身體免疫。

冬菇功效｜鮮冬菇、乾冬菇營養有分別？

兩者都是冬菇，但由於處理方法不同，難免令人認為當中的營養有別。台灣高雄市鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師曾指當乾冬菇復水後，其營養與鮮冬菇的分別不大，只是日曬後的乾冬菇也會增加維他命D的營養成分含量，其他營養成分亦更為濃縮。

台灣高雄市鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師曾指當乾冬菇復水後，其營養與鮮冬菇的分別不大。（資料圖片）

廖嘉音營養師提醒，冬菇雖然高纖、低熱量，但仍建議適量食用為佳，尤其若有尿酸過高、痛風患者或有腎臟疾病者最好先諮詢營養師的建議以了解合適的攝取量，方能兼顧口腹與健康。

冬菇功效｜冬菇6大好處 降血壓助抗癌

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》曾請來菇菌類專家、東京大學農業大學教授江口文陽博士講述冬菇的益處，當中便有助維持心血管健康，因含有豐富的「香菇嘌呤」，含量比蘑菇更多出10倍！此外，冬菇還有助提升人體免疫力，抗氧化等功用。

1.防動脈硬化

冬菇中的香菇嘌呤可抑制負責收縮血管的酶，有助放鬆血管，維持血管健康。而在從多的菇菌類當中，冬菇所含有的香菇嘌呤最多，以第二多的蘑菇為例，冬菇所含的香菇嘌呤就多出了10倍。

2.降膽固醇

冬菇的植物固醇和香菇嘌呤亦有助阻隔膽固醇吸收，而在降膽固醇的同時，更可以把壞膽固醇排出體外。

3.降血壓

冬菇的植物固醇也有防止血塊黏着血管內壁的作用，藉此保持血流暢通，從而防止高血壓。因此，適合患有心血管疾病的人士食用。

4.維持骨骼健康

冬菇含維他命D，有助人體對鈣質的吸收及維持骨骼健康，透過進食冬菇，能夠預防和改善骨質疏鬆。

5.增強抵抗力

冬菇含有的香菇多糖（Lentinan）能激活輔助型T細胞，同時強化巨噬細胞的吞噬功能，促進T淋巴細胞的生長，活化人體細胞免疫系統，大大提升抵抗力。

6.助防癌

冬菇的抗氧化物質硒（Selenium）可以對抗自由基造成的傷害，從而達到預防癌症功效。而冬菇的維他命D除了可以強化骨骼，血液中維他命D濃度較高的人患癌的風險，最多減少了25%。

資料來源：日本節目《主治医が見つかる診療所》、健談