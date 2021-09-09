芋頭營養｜含抗性澱粉有助減肥？看清20款芋頭點心熱量排行免中伏

芋頭口感綿密，有著濃濃的香氣，是許多人愛吃的食物，但芋頭含有豐富的天然抗性澱粉加上膳食纖維，是健康澱粉的來源，為何給人感覺是高熱量食物？台灣營養師高敏敏說關鍵在於與它搭配的材料。



高敏敏表示，原型的芋頭，有豐富的天然抗性澱粉加上膳食纖維，可說是健康澱粉來源，但含有精製糖或高鹽的芋頭點心就差很多，為了創造軟綿香甜的好口感，油鹽糖一定不能少，她整理出20款芋頭點心熱量排行榜，芋頭控快來看看愛吃的芋泥點心熱量有多高！

▼20款芋頭點心熱量排行（按圖看清👇👇👇）

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根據她所提供的20款芋頭點心，熱量最高的前三名為：

- 芋頭布蕾撻（6吋635g） 1651Kcal

- 芋頭條（一包300g）1365Kcal

- 手工芋圓甜湯（一碗） 774Kcal



熱量最低的前三名為：

- 芋頭大福（一顆55g）114Kcal

- 芋頭粿（一個100g）107Kcal

- 芋泥球（一顆38g）70Kcal



芋頭給人熱量高的原因

為什麼芋頭好處多，卻常給人高熱量的印象？高敏敏指出，主要就是芋頭常搭配澱粉類食物一起製作甜點，例如是芋頭西米露，除了熱量高之外裡面的精緻糖也是造成肥胖的元兇之一。另外像是芋圓甜湯，也已經把芋頭加工成芋圓（有些芋圓裡面還不一定有加芋頭）。

「芋頭乾」感覺很健康，但要注意的是它的鈉含量。高敏敏說，芋頭烘乾後脫去大部分的水分，吃完容易口乾舌燥，建議一次吃一小把，配點水或健康的飲品一起吃，更少負擔！

至於芋頭牛奶，主要是裡面的芋頭大多都蜜過糖；但相對其他加工食品，芋頭牛奶還是比較相對健康的，只要喝的時候注意下一餐的澱粉量、少吃一點做代換。

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