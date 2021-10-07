減肥｜打破瘦身停滯期！營養師推介3大激瘦食物增強燃脂效果

飲食是維持身材的關鍵，有些食物還可以幫助減重事半功倍！台灣營養師高敏敏公開「3大激瘦食物」， 每天必喝綠拿鐵、綠茶咖啡、百卡餐，有效增強燃脂的效果，產後快速恢復身材。



啟動瘦子基因 有效減掉體脂肪

高敏敏指出，傳統的瘦身法，不管是透過斷食或運動，會有效果是因為啟動了加速身體代謝的乙酰化酶，這可說是人體的瘦子基因；而近期的科學證明，許多食物竟然也可以啟動乙酰化酶，而這些食物即是「激瘦食物」，可以高效減掉體脂肪。

第1階段：激瘦綠拿鐵

一天3杯激瘦綠拿鐵，利用芹菜、紅洋蔥、藍莓、蘋果、柑橘、薑黃、黃豆等激瘦食物，打成蔬果汁，每日3杯，啟動身體代謝因子，有效減脂，7天減重3公斤。

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第2階段：激瘦食物

三餐加入激瘦食物，延續燃脂效果，在正常三餐裡加入激瘦食物，並且一日一杯激瘦綠拿鐵，營養均衡、具飽足感，讓燃脂力持續發輝作用。

高敏敏分享，每天的日常就是早餐喝一杯自製綠拿鐵，午餐前享用一杯綠茶咖啡，下午嘴饞則會喝杯百卡餐，時時刻刻身旁都會放上一壺2000ml的溫水。

▼綠茶咖啡減重法哪些人最適合？（按圖看清👇👇👇）

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許多人總是會詢問高敏敏，為什麼產後恢復這麼快，她總是笑回「佛系減肥法」，其中一個很重要的秘訣，就是每天喝綠茶咖啡。

1. 正在運動但遇到停滯期的人。

2. 想要擁有少女般超好代謝力的人。

3. 常常對美食嚮往的人。

4. 正在追求體態的人。

5. 隨年紀增長卻一直橫向發展的人。



綠茶咖啡 增加新陳代謝

高敏敏說明，綠茶咖啡擁有綠茶的「兒茶素」、咖啡的「綠原酸」，都擁有的「天然咖啡因」，就是燃燒體內堆積的動力，彼此的功效好上加好，新陳代謝更上一層樓。

高敏敏也說，綠茶咖啡有咖啡及綠茶的營養，但咖啡因含量比純咖啡低，可以減少很多人的咖啡因不適，連平常不喝咖啡的人都能上手，建議早餐時、午餐前或下午茶時各1杯，一天2杯就很有感。

她分享，曾有一名快40歲的朋友，也是利用每天喝2杯綠茶咖啡，成功打破減肥停滯期。

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