【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜　去青澀味只需2種材料

豆苗，這時候最當造幼嫩，配上鮮甜且蛋白質豐富的蟹肉，加隻小蟹箝更名貴得體，美味又美麗，最適合作為新年做節的9大簋之一，忙到一頭煙的時候，也可在最後15分鐘快速上桌。 攝錄：陳錦超、呂志豪 剪接：潘諾兒

豆苗，是豌豆的嫩苗，11月至4月是當造期，質量好，價錢也較便宜。早前網上有人瘋傳在日式超市以$9買了一包日本豆苗，好吃之餘，還可循環再種，食完再生，生完再食，種了三轉。不過，網友說豆苗一次比一次幼，爽脆度不足。

按圖看網友的「豆苗再生」實驗成果：

豆苗，要保持爽脆嫩綠，烹煮時不妨多落一點點油，因為它的菜葉本身不吸油，油脂不足的豆苗，吃起來會乾嚡不滑嫩，有些酒樓為增添香氣和惹味，更會使用雞油。我沒使用雞油，但下了少許雞湯，但只宜1-2湯匙，不能過多，否則變成烚菜便會影響口感。

豆苗當造，加些蟹肉和蛋白，炮製個蟹肉蛋白扒豆苗。

豆苗，先天還有種青澀味，是當中的草酸成分所致，不過，只需加點酒和糖便可剔除，糖更有助保持它的翠綠色澤。

豆苗上的蟹肉蛋白也極易處理，蟹肉，可買現成的罐裝產品，也可買刺身攤檔的鮮蟹箝或蟹腳起肉，甚至蒸一隻蟹再解體亦可。由於蟹肉本已煮熟，加點雞湯、生粉水略煮便可，蛋白要最後落，一落便關火，這樣便可做到蛋花一般嫩滑一絲絲的效果。

這是我在一田超市買到的罐裝純白熟蟹身肉227克$88，可分3-4次使用，也可炮製蟹肉草菇扒伊麵。（鄒家鳳攝）

在超市刺身區可找到鮮蟹箝，或在凍櫃內找到急凍熟蟹腳，同樣方便。（鄒家鳳攝）

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

豆苗，性微涼味甘，含有豐富的蛋白質、維他命B、鈣、鐵、磷、胡蘿蔔素等，維他命C更是橙的2倍，胡蘿蔔素含量也比菠菜、韭菜等要高，具清熱消腫、補肝明目、護膚美顏，改善便秘等功效。 蟹肉，也含豐富蛋白質，多半更是優質蛋白，含有人體必需的氨基酸，可增強免疫力、解毒抗感染，促進傷口癒合。

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