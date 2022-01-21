減肥｜少食多餐無助瘦身？研究：一樣熱量這時吃脂肪多燃燒1.5倍

減肥，要在對的時間做對的事，才能事半功倍！想燃燒內臟脂肪，大幅降低腰圍，試試看改變「進食時間」。



研究指出，每天吃一樣的熱量，但在特定時間點吃，腰圍降幅增加3.75倍，內臟脂肪多燃燒1.5倍！

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白天進食，食物產熱效應高

當累積在內臟的脂肪愈來愈多，不僅造成脂肪肝，甚至引來高血糖、糖尿病等問題。想把萬惡的內臟脂肪燃燒掉，台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健表示，在白天進食，會有更高的食物「產熱效應」（也就是消化食物需要燃燒的卡路里），吃下去的熱量能在一天的活動中消耗掉，不容易變成肥肉儲存起來。

若在晚上吃大餐，加上太晚吃，不但食物產熱效應大大降低，吃飽就睡，熱量也很容易變成腰內肉堆起來。蕭捷健說，這是因為，除了食物產熱效應，進食的時間點，也受到各種荷爾蒙分泌的影響。

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研究：白天2大餐 遠勝整天6小餐

他引述一篇捷克的研究，研究人員找來219個糖尿病患者，把他們分成兩組：一組1天吃6小餐，一組1天只吃早餐和午餐，每天總熱量都一樣。注意，糖尿病患由於胰島素阻抗的關係，比一般人更不容易燃燒脂肪。

在減少一樣的熱量攝取下，究竟是少量多餐勝出，還是兩大餐勝出？經過3個月的時間研究發現：只吃兩大餐的組別壓倒性的勝利！吃兩大餐的組別，腰圍減少5.14公分、內臟脂肪少3.7公斤；少量多餐組則是腰圍減少1.37公分、內臟脂肪少2.3公斤。

燃燒內臟脂肪4秘訣（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣醫師蕭捷健說，研究看來，內臟脂肪的部分，吃兩大餐的組別，比吃6小餐的人又少了1.4公斤，相當於3台斤的肉！他也分享以下4招燃燒內臟脂肪的秘訣，奉勸想瘦下來的人好好執行：

1. 不要再吃零食

吃零食會刺激血糖和胰島素，讓身體進入吸收模式，降低脂肪燃燒。就算只吃一點點，但一整天都在吃，會讓身體沒有時間燃燒脂肪。

2. 不要跳過早餐

有些人覺得早餐不吃比晚餐不吃容易，但蕭捷健發現，早餐不吃的人，會在晚上通通補回來。他說，吃早餐不但食物產熱效應好，還是吸收蛋白質最好的時候；吃兩顆蛋加豆漿會比沒吃來得好。

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3. 晚上不要太晚吃

不管什麼東西，晚上9點過後，真的就不要再吃了。

4. 晚餐攝取瘦蛋白取代空腹

蕭捷健分享，自己在減脂期，為了確保足夠的蛋白質攝取量，還是會在晚上吃到一餐需要的蛋白質攝取量，會以不刺激胰島素的植物性複方蛋白粉為主。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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