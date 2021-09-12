減肥｜間歇性斷食不會有助瘦身減重？關注攝取食物種類更重要

間歇性進食對於需要減重的人來說一點都不陌生，也由於這種飲食方式在精神和醫學上都有根源，因此，也讓間歇性飲食成為現今十分流行的一種減重方式，但這樣的方式有一些研究並不全面性的支持。在先前的一項針對正常時間進食與限制時間進食的研究中，發現了一些問題的存在性，當然目前這項研究的結果也非全然推翻間歇飲食的成效，但我們可以透過這項研究來了解一下，自己是否要進行間歇性進食。



這項研究報告於2020年9月發表於JAMA Network上，這項研究將針對限時飲食對超重和肥胖患者的體重減輕和代謝健康有何影響做為研究題目，研究中的參與者年齡分布於18-64歲的男女性共116位，並進行為期12週的隨機對照實驗，這些受測者的BMI指數皆位於27-43左右；在臨床上認為這是超重至肥胖的範圍，研究人員將他們分為限時飲食（TRE）和定時進餐時間（CMT）兩組，限時飲食（TRE）這組於每天晚上8點至隔天中午12點之間，執行完全不進食的規定，並於中午12點至晚上8點自由進食；而定時進餐時間（CMT）這組，則是每天固定時間進行三餐的正常飲食。

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在這12週的研究期間，研究人員透過藍芽體重計來記錄所有參與者的體重變化，最後研究人員發現TRE組與體重下降約1.17%有關，而CMT組下降約0.75%之間並無明顯差異，另外，也發現間歇性飲食並不會提升新陳代謝率，最後，這項研究的結論表明，在沒有其它的干預措施的情況之下，間歇性進食法在減重方面並不見得比固定飲食法來的有效。

研究的疑問點

運動生理學家Helen Kollias博士指出，這項研究有幾個地方有問題。首先，研究中從晚上8點到隔天中午12點，所進行的16小時禁食期對於一般人來說較為溫和，因為只要受測者避免在晚上8點至隔天中午12點前進食就可以，實際上這代表著只要不吃早餐就可以完成，然而，不吃早餐是大多數人都會有的習慣，雖然，有一些間歇性進食會要求在18-24小時內完全不可進食，但科學家們卻還沒有完全的了解，這種進食法對於身體健康的整體影響性。

另一個需要考量的重點，在於這些受測者只要在飲食的時間上受到限制，但卻沒有限制他們吃進什麼食物或是吃多少熱量，Kollias博士特別表示，如果不追蹤熱量的攝取量，就很難判定間歇性進食的行為是否與體重的減輕有關聯，這也就是為何你不控制飲食熱量的攝取，無論限制哪些時間進食或禁食，對於體重都不會有太多的影響性。

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營養師的指示

然而，有許多的間歇性進食的擁護者，堅持著間歇性進食對於生活與健康會有所改變，關於這點營養師Natalie Allen的說法更為直接，他表示，如同認和流行的減肥方式一樣，你只要透過攝取熱量減少或消耗熱量增加，就可以達成減肥減重的目的。

這項研究雖然受到了許多的批評，但研究也展現出另一個成功的結論。由於限時飲食（TRE）這組的受測者，在12週的研究結束後就退出這樣的飲食方式，這代表著無論任何的飲食習慣，都需要在經過一段時間後才能獲得成效，然而，間歇性飲食法對於每個人來說，不見得可以常時間養成習慣。

你應該嘗試嗎？

與其將間歇性飲食法當作是瘦身減重的秘訣之一，不如將它視為一種可以長期養成的飲食習慣，並與日常生活做為結合。營養師Allen表示，對於某些人來說限制飲食的時間這種方式，不如關注於自己吃進身體的食物種類，因為這將可以控制攝取的熱量，這個觀念並沒有什麼稀奇的地方。另外，我們的大腦需要充分的葡萄糖供給能量來進行運做，而葡萄糖卻不是一個容易儲存的能量；所以，如果你從晚上8點至隔天中午12點都不攝取能量，那身體就必需要一定的時間來進行適應。

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