健康飲食｜營養師推3類穩定血壓食物　2款蔬菜強化血管彈性最有效

氣溫忽高忽低，心血管疾病容易發作！台灣營養師夏子雯公開「3大類穩定血壓食物」。
總共14種食物能保護心血管，有助降低高血壓、強化血管彈性、優化血液循環。她也提醒，飲食別吃太鹹、鈉量太高的食物。
3大類穩定血壓食物（按圖看清👇👇👇）
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1. 高鉀蔬果
含鉀量高的蔬菜水果，可加速排除血中所含的鈉，有助降低高血壓，把握多蔬菜、適量水果更健康。
高鉀蔬菜：川七、莧菜、菠菜、通菜、芹菜、紅蘿蔔、番茄等。
高鉀水果：火龍果、奇異果、香瓜、木瓜、番石榴、車厘茄等。
台灣營養師夏子雯說明，蔬果富含的植化素，具有抗氧化物質，例如：番茄的茄紅素，有強化血管的作用；洋蔥的多酚類槲皮素、硫化物，能淨化血液；茄子的維他命P，是黃酮類化合物，能強化血管彈性。
2. 含花青素的莓果類
野櫻莓、藍莓、覆盆子、士多啤梨等莓果類中的花青素是強力的抗氧化物，可提高血液中的一氧化氮濃度，能幫助血管暢通，降低罹患高血壓的風險。
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3. 豆類及豆製品
豆類含有礦物質鉀、鎂，能調節體內的鈉量；豆漿中含有大豆異黃酮、皂苷等營養素，能優化血液循環，保護心血管。
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