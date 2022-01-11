苦瓜營養｜吃苦當吃補！豐富維他命C防癌護肝　提升免疫力兼護眼

你喜歡苦瓜嗎？苦瓜 ( bitter gourd ) 又叫做涼瓜、半生瓜，是葫蘆科一年生蔓生攀藤草本植物。它是許多小朋友最討厭的蔬菜之一，也有很多大人不太喜歡，因為它菜如其名有個苦味。



有句話說「吃苦當吃補」，這個並不是沒有道理。苦瓜的苦味來源是因為含有奎寧、苦瓜素等，這些成分對人體健康有非常好的保健作用。除此之外，苦瓜也含有豐富的營養素，像是維他命C、B1、B2、葉酸、鈣、鎂等，其中維他命C的含量很高，是瓜類的第一名，因此也有瓜中C王的稱號。苦瓜對人體有什麼樣的好處呢？以下就來看一看。

苦瓜營養（按圖看清👇👇👇）

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1. 降低血糖

所含的苦瓜素，可幫助體內的糖分解，帶來降低血糖的作用。而且有研究發現，苦瓜的粗提取物有類似胰島素的作用，不僅可降低血糖，也可預防糖尿病發生。

2. 防癌護肝

苦瓜的活性蛋白及維他命C具有抗癌功效，可減少體內細胞病變的機率，也可以修復受傷的細胞。而且維他命C會直接參與肝臟的代謝作用，強化肝臟細胞的再生能力，維護肝臟細胞的防禦力，因此可降低肝臟疾病發生。

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3. 提升免疫力

苦瓜含有奎寧，且維他命C含量豐富，可以加強人體的免疫功能，並幫助皮膚修復及讓傷口快癒合。

4. 助消化、代謝

含有的維他命C可助腸道代謝消化，而苦瓜纖維有助於消化食物，刺激腸道蠕動幫助排便，解決便秘困擾。

5. 保護視力

苦瓜含有β-胡蘿蔔素，可緩解眼睛疲勞、乾澀，也有明目並加強眼睛的辨色能力的功效。

常見苦瓜的特點，可參考下圖：

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