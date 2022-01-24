皇帝菜營養｜熱量低水分多打邊爐必備！茼蒿鉀含量高有助降血壓

茼蒿（又稱皇帝菜）是很適合冬天吃的蔬菜，煮火鍋超速配。



茼蒿熱量低、水分多，富含蛋白質、膳食纖維、維他命B雜等營養成分，更是高鉀蔬菜，尤其維他命A及β胡蘿蔔素含量高，具有抗氧化、護眼、提升免疫力、防癌、降血壓、減肥等功效。

茼蒿營養（按圖看清👇👇👇）

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茼蒿富含水分，煮熟後體積縮水很多，感覺像煮菜的老婆偷吃了，因而有「打某菜（打老婆的菜）」的趣稱。台灣台安醫院營養師劉怡里表示，茼蒿熱量很低，水分多，維他命B雜含量高，膳食纖維適中，是冬天減肥時可多吃的蔬菜。且茼蒿是高鉀食材，很適合高血壓的人食用，有助降血壓，但提醒煮火鍋時，勿煮太久，以免鉀流失。

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茼蒿的維他命A、β胡蘿蔔素及蛋白質含量也高，適合清炒及水煮，具有強抗氧化作用，可抗老化、護眼、提升免疫力，對改善乾眼症、防癌、皮膚保養等都有幫助，開刀預後的人、免疫力弱的老人及小孩、胃脹或消化不良的人，都適合吃茼蒿。

劉怡里建議，有三高的人，吃大餐前可以先吃一碗汆燙的茼蒿下肚，不僅可以讓人體吸收鉀含量較高外，也能先墊飽肚子而不會吃太多，對三高的管控很有幫助。

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