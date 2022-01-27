健康飲食｜盤點7種不受歡迎但高營養食物　食韭菜助美容消脂減肥

你有討厭的食物嗎？台灣營養師李其昀表示，苦瓜、青椒、芹菜、秋葵、韭菜、三色豆及杏仁茶等食物常受到民眾排斥。



但其實都超級營養，可增加身體防禦力，美容消脂通便，潤膚美肌，保護胃壁，調節血壓還能維持皮膚健康。

7種討厭卻營養的食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 苦瓜

苦瓜在瓜類中維他命C含量居冠，含有苦瓜素、膳食纖維及多種氨基酸，有助於調節體內功能，增強身體防禦力。

2. 青椒

青椒含有豐富的維他命B群、維他命C、胡蘿蔔素與膳食纖維，有助能量正常代謝，維持皮膚健康。

3. 芹菜

芹菜富含礦物質鉀，膳食纖維含量高，以及含有特別的營養素「芹菜素」，有助於血壓調整，幫助排便順暢，清除體內自由基。

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4. 秋葵

秋葵富含水溶性果膠、礦物質鉀與維他命A等，且秋葵黏液中黏蛋白具有保護胃壁，促進腸胃蠕動功能。

5. 韭菜

韭菜熱量低、水份高、纖維好，具「美容、消脂、減肥、通便」功用。

按圖探索吃秋葵的5大好處︰

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6. 三色豆

三色豆是是透過急速冷凍方式，將紅蘿蔔、粟米與豌豆冷凍保存，除了水分外，營養素都被可被保存，營養價值極高。其中紅蘿蔔含有維他命A、β胡蘿蔔素；粟米屬於澱粉類，是全穀類之王；豌豆則為很好的原型澱粉食物。

7. 杏仁茶

杏仁茶使用的杏仁為中藥材「南杏」，本草綱目記載，杏仁性味辛苦甘溫、入肺與大腸經，具有止咳平喘、潤腸通便功效。杏仁含有豐富的蛋白質與脂肪酸，這些都是潤膚美肌的好材料。

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