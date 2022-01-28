揀鯧魚貼士｜教你辨別不同種類鯧魚！拿上手魚身有這感覺不要選購

年關將近，相信白鯧會是許多人採買的重點之一。市面上常見的「鯧魚」有銀鯧、華鯧、鐮鯧、金鯧、黑鯧、圓白鯧等，以生物學分類來說，只有銀鯧（白鯧）、華鯧（斗鯧）、鐮鯧（燕尾鯧）是真正的鯧魚，隸屬「鯧科」。圓白鯧屬「白鯧科」，金鯧和黑鯧則屬「鰺科」，和鯧魚是完全不同的魚。



說完了分類，我們來到重點，如何從外型分辨白鯧、斗鯧、燕尾鯧。

從外型分辨白鯧、斗鯧。（爆料公社授權使用）

▼鯧魚挑選原則（按圖看清👇👇👇）

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俗話說「斗鯧戽斗（下巴長），白鯧嘴圓；斗鯧尾圓，白鯧尾長。」，短短一段話講出了外型特徵。

斗鯧：身型較圓、色澤較深、下巴較長、背鰭短且寬厚、尾鰭短且圓。

白鯧：身型較修長略呈卵圓型，色澤亮白、上唇較長、背鰭較窄、尾鰭修長。

燕尾鯧：身型最小，頂多長到手掌大小（10-20厘米），身體較薄、尾鰭修長。



鮮度的部分，鯧魚的魚鱗很細小脆弱，在捕撈時可能因為碰撞、摩擦造成脫落。建議直接購買冷凍貨。挑選時老樣子：看眼睛。眼睛弧度完整無塌陷會較新鮮。若眼睛略為塌陷或凹凸不平，表示鮮度開始流失，或冷凍商品解凍銷售。

白鯧：大多是印度冷凍進口，價格較高。

斗鯧：台灣捕撈的大多是斗鯧，台灣斗鯧價格跟白鯧不相上下。市面上大多是大陸、印度進口的，價格較親民。

鯧魚死後的僵直期較長，若拿起來已經軟趴趴了，表示鮮度開始變差了，也要避免挑選。

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鯧魚米粉（爆料公社授權使用）

鯧魚米粉做法：

1、小鯧魚抹鹽後先炸酥，大尾的切塊抹鹽後炸酥。

2、冷油下鍋後熱鍋，下豬肉絲炒香，放入香菇、蝦米炒香，下蒜白翻炒後倒入熱開水煮滾。

3、米粉沖過水下鍋，先加少許鹽巴調味，下炸過的芋頭、白鯧燜煮。|

4、放入蛤蜊煮開後第二次調味，放入茼蒿、蒜苗、芹菜末、加入白胡椒粉、油蔥酥。



喜歡的食材因人而異，可以酌量增減。

社員留言回覆：「好專業啊！」、「金鯧煎恰恰我就吃得很開心了」、「鯧魚適合各種料理方式，會想分享鯧魚米粉是年節祭祖後，冷的魚再覆熱通常孩子的接受度不高，煮成鯧魚米粉他們就會吃光光」、「怎麼可以這麼專業！」、「我都買金鯧，價格只要白鯧的三分之一」。

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