雞翼食譜｜豉油雞翼懶人製法入味不用醃　雞翼嫩滑不老要這樣做？

豉油雞翼是家家戶戶都食過的家常菜，其製法十分簡單，只需調好豉油汁，浸煮雞翼便可以，即使不事先醃雞翼也夠入味，因此，這道菜很適合新手或懶人學煮。



豉油雞翼的製法，跟瑞士雞翼差不多，但今次這個是更簡單的懶人做法，無需醃、無需汆水，直接把雞翼連汁浸熟便行。你可能怕急凍雞翼有雪藏味，若這樣你可以用淡鹽水解凍和沖水，以辟走雪味，但記得雞翼要徹底瀝乾水分！因為食譜中的做法是直接將雞翼放入豉油汁內浸煮，假如每隻雞翼都濕𣲷𣲷的，水分帶到豉油汁裡，便會讓豉油汁愈來愈淡。

豉油雞翼免醃免汆水的做法，很適合懶人和入廚新手。

你可能好奇，既然講明是豉油雞翼，用豉油浸就好了，為何還有其他調味料？冰糖是為了中和鹹味，讓整道菜不會只得死鹹、老抽則為了調色、而玫瑰露則是提香，全部各有用處。煮雞翼期間，火力調整了兩次，先是用小火浸煮5分鐘，後轉大火煮滾，最後關火並用餘溫焗熟雞翼。這樣做能保持雞翼嫩滑、避免煮得太老；關火前將火調到最大，是為了令溫度提高，好讓之後有足夠餘熱慢慢把雞翼焗熟。如果你擔心雞翼未熟，可試試用牙籤刺進去，看看是否有血水。

豉油雞翼食譜

健康小貼士：

根據食物安全中心資料，把黃豆發酵成豉油的過程中需加入食鹽，而鹽是鈉的合成物，所以豉油的鈉含量一般都很高。以100毫升豉油為例，就含有5,000毫克鈉；若進餐時加約5毫升豉油，便等同吸收了250毫克鈉，即相當於一個成人每日建議鈉攝取量上限（2,000毫克）的1/8，太擔心鈉超標的話，建議用低鈉豉油或適可而止。

攝影、攝錄、剪接：麥超億

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