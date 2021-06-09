雞翼食譜｜腐乳煎雞翼鹹香入味　皮薄酥脆全靠撲這2種粉？

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腐乳鹹香惹味，它不只可以送飯、炒菜，用作肉類調味亦令人食指大動。對比需利用多油油炸的腐乳炸雞，筆者將烹飪方法轉一轉成腐乳煎雞翼，易上手亦相對健康，且煎雞翼前撲2種粉有助提升雞皮的口感更脆口，仿如油炸！

腐乳煎雞翼，主要的味道來至腐乳，因此選擇自己喜愛的腐乳品牌是成功的關鍵之一。其次，由於腐乳味道很鹹，所以在調製時，需加入酒跟糖去中和鹹味，建議醃雞翼前可以先試味，確保味道適中以免後悔莫及。當然醃製時間愈耐愈入味，若是重口味者可醃1小時以上。

腐乳煎雞翼食譜

此外，煎雞翼亦有不少小撇步，今次的重點是煎出皮薄酥脆的雞皮！煎脆皮雞翼有2個方法，（1）冷鍋下雞翼，燒熱鍋的同時令雞皮慢慢收縮。不過由於是次醃料比較液體狀，建議使用方法（2）平均地撲上一層薄粉（生粉+麵粉），對比只撲生粉，更添一分香脆口感又金黃。

上了一層薄粉（生粉+麵粉）的雞翼，有助煎出皮薄脆口的雞翼。

腐乳煎雞翼食譜

健康小貼士：

雖然醃漬物看似不太有益，但有中醫師就曾講過，腐乳在製作過程中分泌出各種酶，有助蛋白質分解成具氨基酸與維他命B雜。

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攝錄：李敏聰
剪接：呂志豪

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