冬天湯水食譜｜螺頭雪燕雞湯滋陰潤膚 雪燕像極燕窩應如何浸發？
雪燕，最初聽到時還以為是燕窩一種，它確實有「平民燕窩」之稱，到底真身又是什麼？今次就用它來煲一個冬天啱飲的「螺頭雪燕煲雞湯」，尤其適合這幾天的寒冷天氣，還可滋陰養顏。
攝影：鄧穎琪
雪燕是什麼？
坊間有所專賣燉燕窩的專門店，有次見到它的牛奶燉燕窩近$400一壺，相反牛奶燉雪燕的價錢則是一半。起初以為雪燕是較次等的燕窩，其實它跟燕子毫無關係；儘管有人誤傳雪燕來自稀有植物雪蓮花，但雪燕真身乃是由雪燕樹的木髓分泌物凝固而成，性質跟桃膠差不多。
雪燕滋陰養顏 口感形態極像燕窩
使用雪燕前必須浸發，它會由硬身的「晶體」狀，鬆開變成一條條半透明幼絲，看上去晶瑩剔透，建議浸雪燕時要換水幾次。由於雪燕本身來自樹木，在野外難免沾上灰塵，見到未浸發的雪燕上會有啡黑色點點，建議發開後挑走。有「平民燕窩」之稱的雪燕，$35便買到150克，而且每次用量一般僅幾粒而已，很襟用，以今次煲湯為例，用2公升水，但4至5粒雪燕已足夠，因為它吸水後會脹大許多倍，太多的話會令湯過稠。
雪燕屬於純植物膠質，吃起來無味，但口感和形態都極像燕窩，故一般會取代燕窩來配椰汁燉雪燕、冰糖燉雪燕等甜品，今次則用來煲湯。註冊中醫師邱穎琳指，雪燕有滋陰養顏、潤腸通便的功效，能改善皮膚乾燥和便秘等問題。
除雪燕外，湯還有竹笙、元貝仔等，兩者同樣需要浸泡約30分鐘，竹笙建議選顏色偏黃，因太雪白的竹笙被漂過，而浸完及清洗後，可連白醋氽水，有助辟走竹笙的異味。
材料：
雪燕4-5粒
竹笙1両
螺頭3-4隻
元貝仔2両
雞1隻
白醋少許
酒少許
水2公升
鹽適量
做法：
1 雪燕一晚至發大，用水弄鬆成一絲絲。
2 竹笙浸水半小時，沖水後再用熱水連白醋汆水，洗淨。元貝仔半小時，水留用。
3 急凍螺頭解凍後，加生粉和鹽，擦淨表面黑色污物，從中間剪開並除去內裡污物。
4 雞去皮、洗淨及除走內臟，並分成4份。
5 螺頭、雞分別以凍水下鍋汆水，其間可加少許酒辟味，盛起後沖洗乾淨。
6 雪燕以外湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加雪燕煲半小時，加鹽調味即成。
整個湯有滋陰養顏、補氣健脾功效，其性質平和，最適合秋冬飲用。若本身睡眠不足或體力較差者，亦可多飲用。
按圖了解此湯的食材療效及食用建議：
雪燕：滋陰養顏、潤腸通便
竹笙：滋陰潤肺
螺頭：滋陰補腎，潤膚，改善乾咳
元貝：味甘性平，滋陰補腎，滋潤皮膚
雞：味甘性溫，補氣養血
有需要的話，可加入淮山，增強健脾養胃功效，會更易吸收。這個湯性質平和，具滋養功效，但天氣太潮濕時就不宜飲用。
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