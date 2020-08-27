【中式甜品食譜】紅棗雪燕燉蘋果清甜養顏　冷食熱食一樣滋味滿分

中式甜品除了可以滿足吃甜的慾望，同時亦可養生，而且做法簡單及快捷。以下介紹的中式養生甜品「紅棗雪燕燉蘋果」，除了潤腸通便、滋潤皮膚外，四季皆宜。不管是冷食抑或熱食，一樣滋味滿分！

紅棗雪燕燉蘋果，是筆者在家附近糖水舖必吃的養生甜品之一，但因每次想吃的時間太夜，所以很多時也會撲空，從而萌生自製的念頭。製作的方法非常簡單，先利用一晚的時間把雪燕膠浸發，但需注意雪燕膠吸水後會發大，若不是經常使用便不應貪心，1-2粒已經足夠1個人食用。當然亦可以選擇多浸發一些備用，挑走小黑點及雜質後，用保鮮盒裝起放入雪櫃，保質約2星期，留待日後煮糖水。

至於選擇蘋果方面，個人認為選擇口感爽脆的較好，因燉的過程會令蘋果口感變得軟腍，若選擇脆口的蘋果，烹調過後的口感便會剛剛好、軟硬適中。這款養生甜品冷食熱食皆宜，冷食感覺透心涼；熱食感覺滋潤無比。

紅棗雪燕燉蘋果食譜

健康小貼士： 從中醫角度，雪燕有滋陰潤肺、潤腸通便、滋潤皮膚等功效，對皮膚乾燥、乾咳、便秘很有幫助。 但平日痰濕內盛的人，症狀包括痰多、胃脹、大便溏等，則不宜食用雪燕。 一個中型的蘋果大約有95千卡，維他命C的攝取量達每天食用建議之14%。其次，蘋果含有豐富的槲皮素（Quercetin）和果膠（Pectin），可改善心血管健康，食用新鮮蘋果或天然風乾的蘋果片均有效用。

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攝錄：陳錦超、詹郭敏

剪接：詹郭敏

場地提供、廚具提供（超級全能飯煲4公升 URC-24）︰德國寶