氣炸鍋燒肉食譜｜脆皮燒肉簡單自製5貼士　皮脆鬆化2調味料最關鍵

港式燒味全港獨有，不論叉燒、燒鵝、乳豬和燒肉等皆各有千秋。以往總覺得在家中整燒臘是不可能的任務，以為一定要用工場的大烤爐，但其實隨住光波爐、氣炸鍋等盛行，在家做燒味比之前容易多了。臨近新年，不知大家有否考慮自製燒味？今次就分享如何用氣炸鍋自製脆皮燒肉，學會當中的5大貼士，保證豬皮咬下去脆到「嗦嗦」聲！



自製燒肉談不上高難度，但步驟確實頗繁複，偶然整一次還是蠻過癮，但要經常做就不了。不過，當你咬下去發現那豬皮脆卜卜時，又頓時覺得很值得。筆者從凍肉舖買來急凍腩肉，比起一大件的五花肉，容易處理得多。燒肉最耗時是要前一晚醃好，想更入味不妨先𠝹幾刀（別切斷豬皮），使厚身的豬腩肉更易熟和入味。氣炸燒肉的時間大約半小時，但每個氣炸鍋的火力都有差異，建議按實際情況酌量調整。

外面有些燒臘舖的燒肉，不但鹹得過分，皮更十分硬，完全不想吃下去，而學識5大貼士，即可氣炸出脆皮燒肉了！

請按下圖睇燒肉脆皮5大貼士：

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（1）豬皮先以滾水燙2分鐘，才不會變得乾硬，而且也容易鬆針。



~豬皮要鬆針，成品才會有鬆脆和起泡效果。

~鬆針過程約需5至10分鐘，不能馬虎。若沒有專用肉插，可用刀子、叉或一綑竹籤代替。

（2）豬皮需保持乾爽，所以若醃肉時不慎把醃料沾到豬皮，請記緊抹走。



豬皮以外的部分都用錫紙包得緊緊，一是防止抹鹽時粗鹽掉落在豬肉，變得過鹹；二是防止燒燶。

（3）豬皮上掃白醋有助收縮，達至香脆效果。



（4）肉要冷藏至少3小時，時間愈長愈好，直至感覺到豬皮變硬和乾爽，風乾一晚至幾日也無妨。



（5）抹粗鹽有助進一步收乾水分。



請按下圖睇脆皮燒肉詳細食譜：

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

脆皮燒肉食譜

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燒肉又名燒腩、燒腩仔，但有時候我們又會叫它做「火腩」，到底分別在哪？有指「火腩」正代表再經烹煮的燒腩，例如：豆腐火腩飯、枝竹燜火腩等。

燒肉亦可煮成有「男人的浪漫」之稱的豆腐火腩飯。

請按下圖睇冬瓜豆卜燜火腩食譜：

【冬瓜豆卜燜火腩食譜】冬瓜清熱消暑 留住夏天的清爽浪漫