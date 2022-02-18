飲食熱話｜人類自古愛吃的是蔬菜？醫揭植物營養豐富度遠高於動物

人類歷經千年世代傳承，「飲食」一直是最重要、最基本的生理需求，台灣肝膽腸胃科鄭乃源醫師表示，過往普遍認為原始人靠採集、狩獵和捕魚維生，應以吃肉類為主。



如今隨著考古技術進步，國際期刊《Nature》揭露，15,000年前人類就已經開始吃蔬食，使用穀物發酵來喝啤酒，甚至烤麵包。順應演化歷程及基因遺傳來看「蔬食」比起肉類可能更適合人類。

人類自古愛吃的是蔬菜？（按圖👇👇👇）

+ 9

考古界新突破 牙菌斑找到「植物」微化石

台灣鄭乃源醫師表示，已經有11,600年歷史的土耳其「哥貝克力石陣遺址」，早期就被發現有大量獸骨，也象徵人類吃肉類的證據，但古人真的都是以肉食為主嗎？如今考古學家突破性發現，古人食用穀物、植物的時間比推測還要早，也打破早期人們以肉食為主的觀點。

考古學家將古代烹調食物的器具，經過電子顯微鏡掃描，觀察到穀物經烘烤留下的氣泡、研磨成麵粉的痕跡，證據表明該地區人類食用穀物至少已有4,000年歷史。另外，台灣鄭乃源醫師表示，4-5萬年前就存在的尼安德特人，是最接近現代人的原始人，考古學家在他們牙齒上的牙菌斑找到植物微化石，此跡象也證實人類很早就以吃蔬食為生。

再加上人類生存本能，尋找食物還是有一套經濟學，會傾向用較小的代價獲取食物，當遇到高風險代價的獵物稀少或難以捕獵時，合理推理會依靠隨手可取、豐富的澱粉類、植物蔬果來作為穩定食物來源。鄭乃源醫師表示，這也從人類基因中有進一步的印證，人體中約有20組澱粉消化酶相關基因，遠遠高於其他靈長類，像是黑猩猩僅有兩組，且人類基因中許多都是用於分解澱粉，若身體需要這麼多澱粉分解酵素，這也代表人類演化過程一定有在大量食用澱粉及植物蔬果。

相關文章：菜荒搶菜潮｜20種高纖食物代替蔬菜 冠軍纖維是菜心44倍蘋果最少👇👇👇

+ 16

吃蔬食好處多多 植物營養豐富度遠高於動物

台灣鄭乃源醫師表示，如今藉由科技的方式解密古人的飲食習慣，種種跡象也反應出人類早期吃蔬食的習慣，追本溯源這或許是最適合人類的飲食方式，只是民眾普遍認為單吃蔬食無法補充足夠的營養或蛋白質。事實上，蔬果含有的營養素遠多於肉類，在《American Journal of Lifestyle Medicine》期刊也指出，「植物蛋白就足以提供人體所需的必要胺基酸」。

鄭乃源醫師表示，臨床上不少人客人都問吃蔬食有什麼好處？其實蔬食帶來的價值遠超乎想像，除了可以獲得三大營養素：碳水化合物、蛋白質、脂肪，且吃蔬食更容易控制體重。以最常見的問題—肥胖來討論，因為植物水分、纖維都遠比肉類還多，低熱量又可增加飽足感，蔬食便具有稀釋熱量的作用。再者蔬果中具備纖維、抗性澱粉、多醣體等，對於腸道菌都是重要的養分。加上植物豐富的營養素遠高於肉類，像是我們很需要的維他命Ｃ，就無法從肉類飲食中攝取到。

相關文章：健康飲食｜抗疫期間提升免疫力！營養師推薦12大耐久放蔬菜👇👇👇

+ 8

此外，好的油脂不飽和脂肪Omega-3、6、9通常來源都是植物居多，肉類中的油脂屬於飽和脂肪，吃多容易導致胰島素亢進，尤其是現代畜養的動物肉，鄭乃源醫師表示，我們以為吃肉是在攝取蛋白質，但其實吃進的脂肪卻遠高於蛋白質。

改變飲食的好機會 餐桌上多備幾道蔬食

鄭乃源醫師呼籲，拋開大魚大肉，鼓勵大家不妨換個口味，讓蔬食成為健康新選擇。一開始可以採取漸進式的方式慢慢改變，在食物中增加蔬菜、水果的量，不管是開胃菜、配菜都是好的開始，新的一年從飲食帶來新意，多蔬食豐富健康生活。

相關文章：維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾不敵榴槤荔枝👇👇👇

+ 12

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】