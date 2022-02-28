日式焗南瓜布甸｜飽肚低卡又美味！材料易備製作步驟簡單易上手

有的朋友為了瘦身，時常不敢碰各種主食。這種飲食模式可能會讓你瘦得快，但也可能帶來更不理想的反彈。想要健康減脂的話，主食還是不能不吃的。想要既能飽肚子，又不會長肉的話，那就可以考慮各種低卡主食。例如今天要分享的這款「南瓜布甸燒」，就是很不錯的低脂主食。



日式焗南瓜布丁的色澤誘人，口感滑嫩香甜，而南瓜本身富含的膳食纖維具有飽腹感強但熱量低的優點，可以作為減脂期的優質主食。又想吃得飽，又想不長肉？日式焗南瓜布甸來一個！

日式焗南瓜布甸的做法（按圖👇👇👇）

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先來看看所需要的食材：貝貝南瓜（小南瓜）2個、雞蛋2個、牛奶200g、零卡糖5g、粟米澱粉10g。

（1）用保鮮膜包好貝貝南瓜，放進微波爐中，高火加熱6至8分鐘，沒有微波爐的可上鍋蒸約15分鐘至熟；

（2）將南瓜取出，切去頂部，再挖出南瓜肉裝碗備用，把南瓜瓤去掉；

（3）把南瓜肉+零卡糖+牛奶放進攪拌機裡，打成糊狀；

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（4）把南瓜糊倒進碗裡，加入雞蛋和粟米澱粉，拌勻；

（5）將南瓜糊過篩，倒入空心南瓜中，包一層錫紙以防止上色過重，可以用錫紙給南瓜做個底座讓它更平穩；

（6）焗盤內加水，用焗爐水浴法180度烤30分鐘，可蓋上一層錫紙以防止焗焦，然後再拿掉蓋子繼續焗20分鐘；

（7）可用牙籤戳一戳南瓜側身熟了沒有，再冷藏約2小時後就可以開吃啦。

想要增加風味的，可以撒上一層椰子粉，會更好吃。

日式焗南瓜布甸（微博@我是大吃貨洋/01製圖）

上圖最後一個南瓜布甸是用氣炸鍋焗的，做法大部分相同。採用氣炸鍋：180度50分鐘，記得前30分鐘前加蓋錫紙以防烤焦。

相比起其他的南瓜種類，南瓜貝貝比較粉糯，會更適合做這道美食。簡單易做容易上手，好吃又飽腹還不長肉的低卡日式南瓜布甸，你值得擁有！想要年後減磅嗎？這麼棒的主食可別放過。

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