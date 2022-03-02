護心飲食｜5大食物有益心臟健康！吃魚降心衰竭風險堅果降膽固醇

天氣冷，血管容易收縮，心血管相關疾病風險也增加！如何從飲食來護心？台灣營養師陳嫚羚指出，超過一半的心血管事件，有機會透過飲食來預防，像著名的「地中海飲食」在過去追蹤超過44個月，收錄2萬人的前瞻性研究，結果發現可減少33％心血管疾病相關死亡。



若想要從飲食調整來護心，到底該吃多少？陳嫚羚說，自己看了幾篇心血管保護的相關研究，統計出不同護心食物吃的「有益劑量」如下：

5大護心食物（按圖👇👇👇）

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1. 蔬菜：1天3碗，大約有500～600克

台灣營養師陳嫚羚表示，蔬菜加水果每日攝取800克。蔬菜的部分，建議選擇綠葉蔬菜如：菠菜、番薯葉、生菜，十字花科的椰菜花，蔥屬植物如蔥、蒜，以及黃橙紅色蔬菜如大番茄、紅蘿蔔等。蔬菜中的膳食纖維、鎂、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素等，都對心血管健康有益。（蔬菜分量500～600克以未煮熟的重量去算）

2. 水果：1天2拳頭，約200～300克

陳嫚羚指出，過去有一項針對超過50萬成年人的前瞻性研究發現，與不吃水果的人相比，每天吃水果與收縮壓降低4mmHg相關，也能降低40％心血管死亡率的風險。建議可選擇富含花青素醣分也較低的莓果類，像士多啤梨、蔓越莓、藍莓、黑莓、覆盆子。

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3. 全榖雜糧：每天225克

大約等於1.5碗糙米飯，或2碗藜麥麵，或2.5顆小型全麥饅頭，或11湯匙大燕麥片。根據統計，每天吃1～2份全穀雜糧，就可降低10％～20％冠心病風險。

4. 堅果：每天15～20克

約為1湯匙量，陳嫚羚說，堅果種子含有不飽和脂肪酸、纖維、維他命E、鉀、鎂和植化素，適當攝取堅果，可幫助降低心血管疾病、高血壓和總膽固醇水平。

5. 豆魚蛋肉：植物性優先

陳嫚羚提到，豆類食物如黃豆製品、毛豆、黑豆，每日攝取100克，能降低冠心病風險10％；豆類可提供膳食纖維、蛋白質和生物活性化合物，如：植物固醇，研究發現攝取量與總膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白膽固醇呈負相關。另外，魚類每天吃80～100克能降低10％～20％中風及心臟衰竭風險。

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加工肉品每天吃超過1掌心，心衰竭風險增25％

另一方面，陳嫚羚也特別提醒，有些食物要謹慎吃，像是加工肉品如：香腸、火腿、肉鬆、熱狗等，每天食用超過70克（約1掌心大小），罹癌風險增15％，中風和心臟衰竭風險增加25％。而紅肉及內臟類食物，每日食用超過150克（約2個掌心大小）增加10％～20％冠心病、中風及心臟衰竭風險。

黑朱古力濃度80％以上，對心臟有保護作用

還有，添加糖食物每周食用要小於2次，研究發現，添加糖飲料每天喝500毫升，冠心病風險增加35％。若偶爾想吃零食的話，可選80％以上黑朱古力，大約每天可吃3～5小片（約30～50克），但吃錯朱古力，像是濃度＜70％，反而吃進更多添加糖，帶來更大的危害。陳嫚羚表示，黑朱古力中含有兒茶素，具有多方面心臟保護作用，包括降低全身血壓、動脈粥樣硬化、血小板活化和血栓形成；適量吃是有益健康的。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】