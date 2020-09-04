【紅蘿蔔迷思】食太多皮膚黃因維他命A作怪？加眼黃可能係黃疸病

網傳紅蘿蔔吃太多皮膚會變黃，恐怕可能是真的！台灣衛福部食藥署在網站闢謠專區，特別對外說明，因為維他命A會導致皮膚色素沉澱變黃，但只要攝取量不要超標，皮膚就能慢慢恢復原有顏色。台灣北醫附醫美容醫學中心主任張宜菁醫師說，食用過量β胡蘿蔔素容易沉積在皮膚，讓皮膚變黃，但一般而言屬於暫時性。

紅蘿蔔吃太多皮膚會變黃？（點擊下圖看詳細解說！）

皮膚受很多色素影響 β胡蘿蔔素沉積皮膚會短暫偏黃

張宜菁表示，皮膚顏色會隨許多色素影響，例如黑色素、胡蘿蔔素與血紅素等。當身體攝取過多的β胡蘿蔔素，血中β胡蘿蔔素濃度會升高，也會沉積在皮膚。若比正常情況下高出3至4倍，皮膚就可能看起來偏黃。但是，因食物攝取過量β胡蘿蔔素、而導致皮膚黃的情況，通常是暫時的。

張宜菁補充，紅蘿蔔、芒果、南瓜、木瓜等蔬果含β胡蘿蔔素，曾有患者每天吃木瓜與芒果一段時日之後，不小心讓皮膚看起來偏黃，但減少食用一陣子後，膚色漸漸又恢復到原有狀態。

皮膚以外眼睛都變黃 當心罹患肝膽血液方面疾病

張宜菁提醒，如果除了皮膚以外，若出現連眼白也變黃，那可能是黃疸症狀，要當心是否罹患肝膽、血液等方面的疾病，需儘快就醫檢查，免得耽誤治療。

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β胡蘿蔔素與維他命A 協助身體抗氧化

台灣臺安醫院體重管理中心營養師劉怡里，β胡蘿蔔素與維他命A、D、E、K等維他命都是脂溶性營養素，β胡蘿蔔素在人體吸收後，會在身體轉換成維他命A，能夠幫助身體細胞膜更加緊密，也可以協助抗氧化，也能協助骨骼與牙齒等，但是假如β胡蘿蔔素攝取太多，會沉積在皮膚中，長期會讓皮膚看起來比較黃。

劉怡里也說，皮膚因β胡蘿蔔素泛黃是暫時性的，在身體代謝機制下，累積β胡蘿蔔素會在漸漸轉化代謝體外，但是一般天然食材要吃到β胡蘿蔔素或維他命A超量不太容易，倒是食用營養補充劑，高濃度涉入β胡蘿蔔素或維他命A時，就比較容易超過建議攝取料量，讓皮膚泛黃風險增加。

每天不要吃超過270g胡蘿蔔

台灣衛福部食藥署建議，胡蘿蔔因含有豐富維他命A，而維他命A屬於脂溶性維他命，如果長期大量食用，皮膚會因色素沉澱而變黃。但「大量」是指每日食用超過270g的胡蘿蔔，如果只是每天喝1杯胡蘿蔔汁（1杯＝240cc），並不會發生維他命A過量。

台灣食藥署補充，維他命A為脂溶性維他命，正常成人對維他命A的上限攝取量是每日3,000微克視網醇當量（100g胡蘿蔔維他命A視網醇當量為1,120微克）；另外，不只是胡蘿蔔，部分紅、黃色的食物都可能發生此情況，例如枸杞子及南瓜等。

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