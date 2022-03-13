飲食熱話｜1kg芝士薄餅食2片後懷疑人生！網友笑稱：吃完壽命減半

新美食登場當然要嘗鮮一下！一名網友日前試吃連鎖薄餅店推出的「1公斤究極芝士薄餅」，才吃到第2片就「懷疑人生」，呼籲不愛芝士的人不要挑選，不過其他網友看到「芝士瀑布」照後紛紛大喊「還不吃爆它」。
一名有芝士控的網友日前在Facebook社團「爆廢公社」表示，最近達美樂推出新產品「1公斤究極芝士薄餅」，讓他產生極大興趣。據官網顯示「1公斤究極芝士薄餅」大小為16吋，在紐約餅皮上擺放1公斤的水牛芝士，而該薄餅的芝士含量比一般薄餅多出7倍。
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他吃了滿到溢出來的芝士薄餅，秀出「芝士瀑布」實物照表示，吃第1片很爽，「第2片開始懷疑人生」，驚呼芝士比餅皮還厚，「放進嘴巴要用喝的」，認為「沒有很愛芝士的真的先不要，愛芝士的我吃兩片也差不多了。」並提醒想吃這款的人最好4人分著吃。
雖然他呼籲大家吃該款薄餅需要考慮一下，但從照片可以看出餅皮幾乎被芝士覆蓋住，加上他拿起薄餅時，牽絲一長串「芝士瀑布」，讓其他網友大喊「我覺得你讓我更想買了」、「看起來超好吃的」、「芝士就是力量」、「芝士用喝的也是不錯」、「吃啦哪次不吃」、「我想吃這個肥之呼吸」。
也有不少網友被芝士海景嚇到表示，「這個吃完壽命減半，嗯湯（不行）」、「感覺冷掉很恐怖」、「這個會吐」、「芝士剛剛好是美味，太多完全很膩很可怕。」、還有網友恭喜原Po「成功戒掉芝士」。
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