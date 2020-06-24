【芝士食譜】自製Mascarpone芝士勝名牌　2種材料做出濃郁奶香

Mascarpone Cheese（Tiramisu的主要材料，又稱馬斯卡彭芝士或意大利軟芝士）一盒的價錢並不便宜，而且相比起較常用的Cream Cheese亦不容易找到，通常只會在一些大型超級市場或是烘焙店有售，但你有想過原來在家都可以用很便宜的價錢，和很簡單的材料做出Mascarpone Cheese嗎?

買淡忌廉，不知道大家有沒有這個經驗，買了一大盒回家，但每次都只是用很小量，剩下的淡忌廉都不知道可以如何處理。本想連續做幾天甜品，慕絲蛋糕、芝士蛋糕、焦糖布丁……但最後發現，雖然可以「消滅」剩餘的淡忌廉，但腰圍卻不知不覺胖了一圈，身上的贅肉則愈來愈多，本來尚可勉強找到的腰部曲線，亦隨著淡忌廉一起「消失」。

好吧，整盒淡忌廉總不能把它扔掉，到底有哪些方法可把剩下的都用完？當記者正苦惱的時候，在網上發現了只需在淡忌廉加上一種材料，就可以製作出Mascarpone Cheese，即意式經典甜品Tiramisu的主要材料。心想：「天啊！平時一盒Mascarpone Cheese都不便宜，原來這麼簡單就可以在家製作，我之前的錢是白花了嗎？」剛好家中有盒用剩的淡忌廉，二話不說就即刻試做。想知道結果如何？下文即將揭曉。

你有想過平時要六七十元一盒的Mascarpone Cheese可以用很便宜的價錢就做到嗎？（Freepik)

Mascarpone Cheese是甚麼?

Mascarpone Cheese是一種意式軟芝士，質地柔軟，介乎Cream Cheese跟忌廉中間，有人認為與期叫Mascarpone Cheese作芝士，倒不如叫它做一款質地較濃稠的酸忌廉，因為它除了質地較似Cream Cheese，亦沒有經過像一般芝士的發酵過程。

它起源於意大利北部倫巴第（Lombardy)地區，相傳是在中世紀是研發而成的，當地人會把牛奶表層漂浮的奶油部分撈出製作Mascarpone Cheese，而剩下的乳清水則會用來製作我們常吃的巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）。

雖然Mascarpone Cheese的脂肪含量很高，但它吃起上來一點都不油膩，反而帶有一點淡淡的果香，味道偏酸，口感細緻輕盈，奶香厚淳，用來做凍餅類的甜品最好。不過要留意由於Mascarpone Cheese不經發酵，因此保質期較短，而且狀態亦不像發酵芝士般穩定，做甜品時不適合以打蛋器高速打發，否則容易出現水乳分離的情況。

意大利的經典甜品Tiramisu正是以Mascarpone Cheese作為主要材料！（Freepik)

在看記者的實驗結果之前，我們可以先看看著名外國煮食YouTube Channel Bigger Bolder Baking的示範，她到底加了哪一種材料就可以製作出Mascarpone Cheese呢？

Gemma Stafford (YouTube Channel Bigger Bolder Baking的影片製作者)所製作的Mascarpone Cheese看起來十分Creamy！（YouTube影片截圖)

材料: 鮮忌廉 565毫升 檸檬汁 37毫升

按圖睇詳細製作方法：

+ 3 + 2

看完了專業的示範，相信大家都會覺得很簡單，但需明白，專業的製作跟我們在家試做時總會有些出入。記者從前都很喜歡在網上看完別人的教學示範後在家試整，不過失敗跟成功的比例參半，這次記者亦是抱著戰戰競競的心態嘗試。雖然記者並不是第一次嘗試就成功，但只要掌握到當中的竅門，很容易就可以成功。

按圖查看記者的實驗過程及箇中心得：

+ 6 + 5 + 4

記者成功在家製作出Mascarpone Cheese，但其實並不是一次就能成功。記者一共試了三次才成功，第一次是因為加熱的時間過長，令到淡忌廉中的水分過少，令到成品過硬，絲毫沒有Mascarpone Cheese的軟滑質地；而第二次則是因為加太多檸檬汁，在煮的過程已出現嚴重的水乳分離的情況，最後的成品有顆粒起沙的情況。

做好的Mascarpone Cheese又可以用來做甚麼呢？記者認為自家製的Mascarpone Cheese多了一份檸檬的清香，但絲亳不減芝士的濃郁奶香，質地亦似我們平時用來配搭鬆餅（Scone）的英式clotted cream，只是味道較酸，卻可以中和鬆餅（Scone）的膩滯感。除了配搭鬆餅，做多士抹醬亦是不錯的選擇，當然亦可以用來做經典甜品，Tiramisu！

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除此之外，而自家製的Mascarpone Cheese亦可以用來代替Cream Cheese製作芝士凍餅！

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影片來源:Bigger Bolder Baking/How to Make the Creamiest Mascarpone Cheese | Bold Baking Basics