【藍芝士營養】抗發炎提升腸胃免疫力助減肥　集齊3大健康好處！

芝士有上百種不同種類和味道，其中藍芝士（Blue cheese）尤其獨特，因為它的味道強烈又刺激，並非人人能接受，但由於它是牛奶或羊奶藉由青黴菌（Penicillium）發酵而成，其擁有豐富的營養價值。外型偏濃稠的白色，帶有藍灰色的紋路，常見於漢堡或沙律中，以下是藍芝士的3個健康好處。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Jiasheng Li／Hello醫師

藍芝士3大健康好處（點擊下圖看清！）

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1. 補鈣和乳蛋白

藍芝士屬於芝士的一種，含有多種維他命和礦物質，例如維他命素A、維他命B12、維他命D、鉀、鋅、鎂、硒、葉酸鹽等等。根據美國在線食物資料庫卡路里王（CalorieKing）的資料， 100 克的藍芝士就含有528毫克鈣質，以一天 1,000毫克的攝取量來看，它能輕易補足我們的鈣質需求。另外，藍芝士含有的磷，能幫助強壯骨骼和牙齒，降低骨質疏鬆症（Osteoporosis）和牙齒疾病的風險。

不僅如此，藍芝士也是很好的乳蛋白（Milk protein）來源，對肌肉細胞和器官組織有很大的幫助，即使有乳糖不耐症（Lactose intolerance）也可以放心食用。

2. 抗發炎並提升腸胃免疫力

藍芝士擁有一種叫乳桿菌（Lactobacillus）的益生菌，能強壯腸胃和免疫系統，避免腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）發作。另外，其抗發炎性也有助於降低心血管疾病風險，但由於它含有黴菌發酵的成分，為了防細菌感染和食物中毒，並不建議有類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）的患者食用。

值得一提的是，藍芝士能夠促進身體免疫系統，因此也有助於增強疫苗功效，提高抗體生產效率以對抗病毒，包括像小兒麻痺症（Polio）、流感（Flu）、霍亂（Cholera）。

3. 強化腦記憶助減肥

想要增強記憶嗎？吃藍芝士也許能解決多數人忘東忘西的困擾，因為其所含的維他命B12，可以刺激腦部神經發展，對老人小孩都非常有益。其他好處還有減肥，藍芝士可使脂肪不易累積，減少橘皮組織（Cellulite）的產生，降低肥胖風險。不過藍芝士的脂肪和含鈉量偏高，因此仍要小心不要攝取過度，建議搭配低脂肪、低卡路里的食物，並有規律地控制飲食和運動，可以獲得更好的減肥效果。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抗發炎助減肥！藍起司的3個健康好處】