腐乳冷知識｜腐乳開封後須冷藏　專家教購買3貼士分辨發酵或發霉?

擁有「東方芝士」美稱的腐乳（又稱豆腐乳），鹹香又帶有獨特風味，堪稱是搭配稀飯的最佳良伴，也是豆乳雞、腐乳通菜等料理的靈魂佐料。如此獨特的食物究竟是如何製作？又該如何判別品質好壞呢？



傳統腐乳的製作方法是先將板豆腐沾鹽，再經過重壓、脱去水分製成腐乳塊，接著與麴菌、毛黴菌、米酒、香辛料、紅麴或水果等材料混合後，靜置發酵而成。（資料圖片）

鹽漬發酵過程 造就獨特風味

台灣海洋大學食品科學系陳建利助理教授指出，傳統腐乳的製作方法是先將板豆腐沾鹽，再經過重壓、脱去水分製成腐乳塊，接著與麴菌、毛黴菌、米酒、香辛料、紅麴或水果等材料混合後，靜置發酵而成。

3步驟選購腐乳（按圖👇👇👇）

+ 3

腐乳的獨特風味來自食材本身與發酵過程所產生的物質，因為各廠商有不同的發酵菌種與食材配方，使得各家腐乳的風味迥異，例如添加鳳梨等蔬果，除了腐乳本身的香味外，蔬果中的酵素也會水解豆腐，使得風味更加豐富。

「1聞、2看、3檢查」 3步驟選購腐乳

陳建利老師建議3步驟：1聞2看3檢查，「聞」是打開腐乳時先聞一聞，應是自然豆香與調味料香，而不是酸敗、腐敗的臭味；「看」是指腐乳醬汁必須澄清可看見腐乳塊，表面不能有發霉或菌膜；「檢查」是指每塊腐乳之間不能有沾黏、發霉的現象，若有則表示腐乳已經腐敗。

相關文章：飲食熱話｜腐乳變黑還能吃？老饕網友：發酵時間長愈黑愈甘甜入味👇👇👇

+ 11

開罐需冷藏保存 確保食用安全

台灣食藥署也提醒民眾，腐乳的鹽份高、水活性低，因此在未開罐時可以在室溫下長期存放，若開罐後則務必冷藏保存，並且儘快食用完畢，以確保食用安全。

相關食譜：【排骨食譜】腐乳蒸排骨鹹香惹味好佐飯 蒸排骨不出水謹記2重點

腐乳蒸排骨食譜

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】