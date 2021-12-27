三餸一湯食譜｜蒜蓉蒸排骨+紅燒豆腐+欖菜肉鬆四季豆+五色鮮菌湯

聖誕假期來到最後一日，不知道你會選擇養精蓄銳等待除夕派對或是仍有活動參加？若然是前者的話，不坊考慮以下介紹的三餸一湯作晚餐，以較清淡的家常菜為主如蒜蓉蒸排骨、紅燒豆腐及欖菜肉鬆四季豆，給連日大魚大肉的身體稍作休息，再搭一個潤燥助消化的五色鮮菌湯，暖胃又消滯。

剪接︰麥超億



蒜蓉蒸排骨

蒸排骨的配搭千變萬化，以下的蒸排骨則用上最簡單的調味料蒜蓉，成了蒜蓉蒸排骨。不過蒸排骨一不小心會變成一整碟水，而且肉質變得粗糙硬實，只要跟足以下4個秘訣，（1）用新鮮腩排、（2）啤水、（3）醃排骨時加入半粒剁爛的梅子、（4）平鋪蒸排骨，便可完成一碟滑腍的蒸排骨。

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蒜蓉蒸排骨食譜

紅燒豆腐

豆腐煮法百搭又有營養，以紅燒煮法即是醬油和糖等，讓食材多了層啡色醬汁，再將豆腐表面煎至脆身，並埋芡便成了一道美味的家常菜。一般人煮紅燒豆腐都會用布包豆腐，亦有人會用豆腐舖現成的炸豆腐（即豆腐火腩飯會見到的那種），不想煎時鬆散也可以選擇板豆腐，悉隨尊便。

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紅燒豆腐食譜

欖菜肉鬆四季豆

欖菜肉鬆四季豆是一道容易煮又好下飯的家常菜，只需15分鐘即可完成，四季豆本身需要點時間去煮腍，但用錯方法的話很容易會煮得太腍、影響口感，想四季豆爽脆的話，建議「乾煸」，鑊加少量油，攤平四季豆煎，之後再加水煮至收水後盛起。其後把肉碎炒至轉色，即可將四季豆回鑊，炒至外皮皺身便剛剛好。

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欖菜肉鬆四季豆食譜

五色鮮菌湯

對比起以雞肉、豬肉為主的濃味湯水，只用菇菌類食材入饌一樣可以達到濃郁的效果，因本身的味道已經偏濃，而且更不用擔心膽固醇、脂肪含量的攝取。對比平常的菇菌湯水做法，如事前不把菇菌浸至軟身並縮短煲湯時間，出來的效果比平時的更濃味，不消1小時味道有如老火湯般。不過註冊中醫師郭志華博士指菇菌類食材偏濕，不建議經常食用。

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