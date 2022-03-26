紅燒滷肉蛋食譜｜五花腩1吋厚濃濃肉汁好送飯　幾時放蛋最啱？

每個家庭都有自己的特色紅燒肉，汪氏紅燒肉則特別加入了雞蛋。吸收了濃濃紅燒肉汁的雞蛋，是飯桌上每個人的至愛。
調味料
- 生抽1湯匙
- 老抽2湯匙
- 紹興酒2湯匙
- 片糖或冰糖1湯匙
- 胡椒粉1/2茶匙
紅燒滷肉蛋食譜（按圖）
+8
材料
- 五花腩600克
- 雞蛋8個
- 薑6至8片（每片約3毫米，2片用於辟味，4至6片用於炒肉）
- 料酒2湯匙
- 水3杯
- 油2茶匙
- 葱絲1/2湯匙（裝飾用）
做法
1. 五花腩洗淨，拔除表皮的毛，切成約1吋厚肉塊。
2. 五花腩放入加了薑片的沸水，略灼至肉身變白，撈起備用。
3. 另一個煲放入雞蛋，煮約6至10分鐘，煮熟、去殼，備用。
4. 鑊內以中火燒熱油，下薑片炒香，加入五花腩炒1分鐘，倒入料酒，加蓋煮2分鐘。
5. 加入老抽、生抽、紹興酒和胡椒粉，加水以大火煮30分鐘，轉慢火燉煮約10分鐘。
6. 放入雞蛋，以吸收紅燒肉的肉汁和香氣，再煮30分鐘。拌入片糖或冰糖，確保糖完全溶化，再燜5分鐘，上桌前撒些葱絲裝飾即成。
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書名：爸爸的食譜──汪氏家傳滋味
主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓
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