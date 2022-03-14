秘魯燉牛肉食譜｜品嘗最正宗南美風味　6步驟完成要搭配蒜香米飯

秘魯燉菜源於殖民時期，和其他南美洲國家不同，不少秘魯菜都會搭配蒜香米飯一同享用，這是很有中式特色的吃法，也反映了中國移民對當地飲食文化的影響。



牛肉醃料：胡椒粉 1/2 茶匙、孜然粉 1/4 湯匙、鹽 1 茶匙

調味料：鹽 1/2 茶匙、糖 1/2 茶匙、黑胡椒粉 1/2 茶匙

▼秘魯燉牛肉食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 牛腱 1 條（約600克）

- 大洋葱 1/2 個（切粒）

- 番茄 1 個（切粒）

- 馬鈴薯 2 至 3 個（切塊）

- 蒜頭 3 瓣（切碎）

- 薑 3 片（灼水用）

- 新鮮芫荽 2 把（切碎）

- 青豆 1/4 杯

- 水 1 公升

- 牛肉湯或上湯 500 毫升

- 白酒 175 毫升

- 蒜香米飯或白飯（分量視乎個人需要）



做法

1. 煲內燒熱水，放入牛腱與薑片，煮至水有氣泡浮起即可，撈起牛腱，用水沖洗，瀝乾備用。

2. 將牛腱切成適口的塊狀，以胡椒粉、孜然粉及鹽醃最少2小時。

3. 以大火燒熱油2湯匙，翻炒洋葱和蒜蓉，至洋葱呈半透明狀，加入番茄再炒1至2分鐘，下牛腱一同炒2至3分鐘。

4. 加入芫荽和白酒，煮至沸騰，然後倒入水和牛肉湯（或上湯），加蓋，以大火燉煮30分鐘。

5. 灑入鹽、糖和黑胡椒粉調味，以慢火煮30分鐘。待牛腱變軟，加入馬鈴薯以慢火煮30 分鐘。

6. 煮至馬鈴薯開始變軟時，加入青豆以慢火煮約10分鐘即成。可配蒜香米飯或白飯一同享用。

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煮食小貼士：

無論是秘魯燉牛肉、秘魯燉雞肉或秘魯炒牛肉，都可搭配蒜香米飯一同享用，品嘗最正宗的南美風味。蒜香米飯的做法如下：

1. 開油鑊，放入蒜蓉爆香，加入少許鹽調味。

2. 放入米，與蒜蓉一同拌勻，炒約3至4分鐘（比例為1杯米放2至3瓣蒜頭）。

3. 將炒好的蒜香米放入電飯煲，加入相應分量的水（水量比平日略少，煮熟的米飯更香），以正常程序煮飯即可。

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爸爸的食譜――汪氏家傳滋味（萬里機構提供）

書名：爸爸的食譜──汪氏家傳滋味

主編：汪媽媽、汪詩詩、汪圓圓



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