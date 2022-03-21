三餸一湯易吞便餐｜味噌洋蔥湯+肉碎燜南瓜+苦瓜炒蛋+生菜粟米粥

Omicron呈報個案似乎有些微回落，政府已公佈暫緩全民檢測計劃，並將「疫苗通行證」第三階段的實施日期提前至5月31日，屆時所有「疫苗通行證」適用的一般人士均須已接種第三針（除個別特殊群組外），12歲或以上人士（非康復者）接種第二和第三針之間的寬限期縮短至6個月。



感染Omicron的其中一個病癥或出現喉嚨痛，有些患者喉痛得厲害，形容喉嚨痛猶如被刀或玻璃鎅喉嚨。站在病者角度，可能由於乏力不想煮飯、不想咀嚼；喉嚨痛吞嚥困難等，病者已沒有多大意欲想進餐用膳。不過，營養師提過儘管不想吃喝，也盡量吃易消化及易舌嚥的食物，補充身體營養素，提供能量對抗病毒打勝杖。

Omicron患者最重要補充水分 多吃冬瓜青瓜番茄

針對喉嚨痛得要命的患者，易吞嚥及易消化的食物，例如吃蒸水蛋、炒蛋、瘦肉碎、燜南瓜、滾粥及滾湯等或者比較理想。另外，營養師王敏寧（Mandy）在受訪時提及過Omicron患者要時刻補充水分，減少退燒藥對肝、腎的傷害，也可以喝椰子水，補充電解質。另外，煮簡單的滾湯，來增加水分攝取及其他營養素。同時，在膳食中增加蛋白質攝取，盡量減少高纖維食物免腸胃負擔，多吃含較高水分的瓜果類，舉例是冬瓜、青瓜及番茄等。

以下三餸一湯是簡單便餐的提案，味噌洋蔥湯、肉碎燜南瓜、苦瓜炒蛋的烹調時間較短，煮生菜粟米粥可能較耐，但這個煮粥的方法在30分鐘內已經將米粒「開花」，綿滑白粥也不難掌握。

味噌洋蔥湯

洋蔥內有抗氧化物，例如花青素及槲皮素，可防止細胞受自由基侵害，預防炎症。而槲皮素在研究發現有助於抑制腸胃細菌生長，及有益於免疫系統。至於，味噌含鈉量較高，不宜吃過量，與蔬菜同吃更佳，它本身蘊藏豐富的蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，蛋白質及鋅有助增強人體的免疫系統健康；而本菇有豐富的植物性蛋白質。

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電飯煲味噌洋蔥湯食譜

肉碎燜南瓜

食譜中用的是肉碎素豬肉，成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米，其中的飽和脂肪和膽固醇均是0，可以補充蛋白質，一般大眾也可用免治豬肉碎來代替。南瓜含有豐富的澱粉質，可提供能量及足夠的飽腹感，將南瓜燜軟爛方便咽喉痛患者咀嚼及吞咽。

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素食肉碎燜南瓜食譜

苦瓜炒蛋

苦瓜的維他命C含量很高，是瓜類的第一名，攝取足夠的維他命，可以加強人體的免疫功能；苦瓜纖維有助消化。雞蛋用於補充蛋白質，蛋白質是生成免疫細胞的原料，若蛋白質攝取不足，會影響免疫力。炒蛋時見蛋開始凝固，加入汆燙過的苦瓜片一起快手炒勻，便可以熄火。

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苦瓜炒蛋食譜

生菜粟米粥

生菜粟米粥是粥品店裡少有的素粥，想加些少瘦肉或肉碎的話悉除尊便。在家中煮粥，使米粒「開花」的小秘訣全靠用手動式的拂蛋器，以少許陰力攪拌粥底1分鐘，目的為了「出稠」及「開花」。洗米， 米︰水比例1：12，浸米半小時使米粒吸飽水分，然後電飯煲內煲水，水大滾後下米，水再滾後轉細火，蓋住留虛位以防溢鍋，電飯煲會保持「煮」的模式，煲粥10分鐘，打開蓋加少少油，俗稱「點油」，再虛蓋以細火煮5分鐘使米粒盡收油的精華。打開蓋，用拂蛋器攪1分鐘為出稠及開花，再虛蓋用細火煮5分鐘，白粥底完成。到加料的時間，以鹽調味，加入粟米粒、炒花生、菜脯絲及生菜絲拌勻，不用加蓋，「保溫」約1分鐘後便可享用。

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