春天三餸一湯｜椒鹽粟米+洋葱豬扒+西蘭花鮮魷+花生木瓜眉豆湯

近來天氣潮濕到不得了，天花板、牆壁、地板、水管等，滿滿都是水珠。天氣濕之餘，亦影響到人變得「體濕」，容易疲倦。今次的三餸一湯，選取了不少由中醫推介的去濕、護肝食材，希望幫到大家解春困。



天氣乍暖還寒，但就相當潮濕，見不少人在社交平台貼相，指天花板、牆身、水管等滿布水珠，有居住將軍澳的網民更表示，因天氣過於潮濕，大廈四部升降機全壞，居民猶如被圍封一樣。機器有機器的故障，春天就連人也特別易攰，註冊中醫師邱穎琳解釋這是春困，「春天來到，帶有濕氣的溫暖海風由南面吹來，令空氣濕度升高，影響體內形成『濕』，使人疲倦乏力，即使有足夠睡眠都會疲倦、頭痛頭重、食欲不振。春困要踏入5月份，不再潮濕時就會消失。」以下就用中醫推介的春天食材——粟米、洋葱、西蘭花來煮三個餸，還有花生木瓜眉豆湯。

椒鹽粟米

【椒鹽粟米食譜】澳門大排檔人氣小食 粟米切片一插一轉輕鬆搞掂

粟米健脾和胃、補虛利尿，以往做過粟米魚餅、粟米魚柳、粟米湯等等，但今次要做的卻是大牌檔鑊氣小炒——椒鹽粟米。它的傳統製作步驟繁複，把粟米切片後先蒸後炸，做成外脆內嫩的口感。不過這次就用了更簡單的氣炸方法，味道不比傳統的遜色。整粟米最難應該就是切粟米，想知道如何輕鬆切粟米，可看上面的連結或下圖。

椒鹽粟米食譜

洋葱豬扒

【洋葱豬扒食譜】洋葱加豬扒滋陰潤燥 底面揼幾下鬆軟肉嫩

豬扒啖啖肉，最受小朋友或懶人歡迎，不過有骨的豬扒比起無骨的豬扒嫩滑，因脂肪較多。想吃少脂肪但又嫩滑的豬扒？則要靠自己用小槌或刀背把底面反覆揼鬆揼扁了。至於味辛性溫、溫中和胃、理氣消滯的洋葱，可視乎個人喜好去煮，喜歡辛辣的不用煮太久，口感清爽；喜歡焦糖化的鮮甜洋葱，便需多點耐性，加水略煮。

西蘭花鮮魷

春天要多吃綠色蔬菜來護肝，而西蘭花正是清熱潤肺、增強肝臟解毒能力。以它炒鮮魷，配上蝦醬，分外惹味。不過，西蘭花表面硬實而密麻麻，有指是菜蟲的溫床，殘餘農藥也難除走，建議切好西蘭花後先清洗一次，再用鹽水浸洗蘭花約15分鐘，等待菜蟲浮起，再用清水洗淨。另外，分享一個烚西蘭花的小貼士，烚西蘭花時加糖，有助西蘭花保持翠綠，烚完都不會變黃。

【西蘭花鮮魷食譜】西蘭花烚煮水量影響脆度 加蝦醬炒鮮魷更惹味

西蘭花鮮魷食譜

花生木瓜眉豆湯

中醫曾建議，春分過後的飲食習慣適宜以升發陽氣、疏泄肝臟、健脾去濕為主，而花生木瓜眉豆湯能養肝和去濕，正好符合近來濕漉漉的天氣。這個湯的主要材料為木瓜、花生、眉豆、粟米和豬腱，但豬腱非必須。中醫師就說，這個湯有健脾和胃、養肝和去濕之效。

春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 防春天濕重易倦老少咸宜

花生木瓜眉豆湯食譜

剪接：麥超億