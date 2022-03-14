三餸一湯食譜｜粟米魚柳+黑皮雞樅炒蝦球+涼拌菠菜+老黃瓜薏米湯

天氣乍暖還寒，確是來到了春天的季節，下星期日（20日）更是廿四節氣的春分，更意味著來到了春季的中分點，濕氣重、人也容易倦。因濕重的疲倦並不能靠睡眠來解決，中醫建議在這種天氣可飲用去濕湯水如老黃瓜薏米花豆湯、食用健脾去濕的粟米魚柳、養肝的綠色食物涼拌菠菜、活血養顏的黑皮雞樅炒蝦球來趕走春困帶來的不適。

剪接：麥超億



粟米魚柳

粟米斑塊，不以貴價的石斑作魚塊，可用龍脷柳，比石斑便宜，也較鯰魚美味。處理好的魚柳，每邊切成3段，以鹽、胡椒醃好後，可沾上蛋液和炸粉油炸，但我較喜歡蘸上薄薄的粟粉，把魚柳半煎炸，配合加少許蛋白的粟米蓉更滑溜。

【粟米魚柳食譜】以龍脷柳代石斑 小心買錯鯰魚當龍脷

粟米魚柳食譜

黑皮雞樅炒蝦球

黑皮雞樅菌營養高蛋白質豐富、味道香又有咬口，用來炒餸的話，配雞或蝦也適合。若是炒蝦的話更可物盡其用，不用蠔油汁、XO醬汁，而是用盡整隻蝦，來熬蝦湯作醬汁，整道菜鮮味加倍。

黑皮雞樅炒蝦球食譜

涼拌菠菜

涼拌菠菜清新、簡單，新手都一定成功，不過瀝乾的步驟卻是很重要，不然每一口都是水汪汪。而完全瀝乾水分的秘訣是靠一塊壽司蓆，水分從竹簾之間溜走，菠菜才可如此爽脆鮮甜！

【蔬菜食譜】涼拌菠菜爽脆鮮甜 全靠一塊壽司蓆方便快捷

涼拌菠菜食譜

老黃瓜薏米花豆湯

去濕湯水食譜｜老黃瓜薏米花豆湯清熱解毒 健脾去濕春天去疲勞

老黃瓜薏米花豆湯有清熱解毒、潤肺、止咳、健脾、去濕的功效，飲用後有助解決對於因春天潮濕的天氣，而引致體內濕氣掛不走，四肢乏力等問題。