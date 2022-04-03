蒜辣腐乳炒洋蔥豬肉食譜｜香辣提鮮必加米酒！腐乳幾時放最好？

昨天突然想到中學以前，我都是吃老媽準備的便當，以前的便當經過大型蒸飯箱熱情奔放的處理，飯、菜都相親相愛的「融合」在一起了，更不用說還有別人家的飯菜味……



老媽的便當菜有一道是腐乳炒肉，今天就來回味一下囉～

蒜辣腐乳炒洋蔥豬肉食譜（按圖）

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食材：

豬肉100g，洋蔥半顆，大蒜一瓣，青蔥、辣椒各1枝，腐乳1小塊，米酒和水各1大匙，沙律油1大匙，香油，胡椒粉適量，糖少許。

洋蔥切塊，辣椒、青蔥切段，大蒜切片，豬肉切片。

做法：

熱鍋下油，先下豬肉片煎至表面變白，下洋蔥，大蒜及蔥白，炒至香味出，洋蔥稍軟，將腐乳與米酒糖、水調勻，加入鍋中再炒勻，再加少許胡椒粉與香油，即可盛盤。

社員回文：「以前飯蒸完、色香味沒有一個還在的」、「都融合在一起了」、「你中有我，我中有你...」、「加豆腐乳味道一絕」、「令人回味無窮的味道」。

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