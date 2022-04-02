春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾去濕　增強功效薏米勿亂加

春天是四季中濕氣最重的季節，體內濕重自然產生疲倦感覺，因此建議加強去濕、健脾，提高身體排濕能力以減低浮腫、昏昏欲睡等春困症狀。五指毛桃栗子豬𦟌湯有助舒筋通絡，健脾去濕。

攝影：余曉彤



五指毛桃栗子豬𦟌湯有健脾去濕，舒筋通絡，強筋骨功效

去濕食材：扁豆、牛大力、土茯苓、五指毛桃

春天著重去濕，因此春日的湯水都以健脾為主，因脾臟運作順暢才可提升排濕效力。春日去濕食材眾多，如扁豆、牛大力、土茯苓、五指毛桃等，這些食材功效主要是健脾、行氣利濕。基本上將以上食材煲煮一鍋健脾去濕湯水，也是沒有什麼問題，食材的種類是沒有上限。筆者亦有向註冊中醫師郭志華博士查詢，如家中還有其他去濕食材例如赤小豆、粉葛，也是可以一併加入鍋中，不過若然是薏米則需要注意分量，因薏米本身比較涼，不建議過多。

五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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五指毛桃栗子豬𦟌湯（煲／Boil）



4人分量 1級難度 2小時（未計浸水時間）



材料：

五指毛桃40克、牛大力40克、鮮淮山1/2支、栗子60克、扁豆40克、蜜棗2粒、紅蘿蔔1條、豬𦟌400克、水2.5公升、鹽適量



做法：

1. 除鮮淮山及紅蘿蔔外，所有乾材料洗淨，浸水15分鐘。

2. 紅蘿蔔及鮮淮山洗淨，去皮切件。

3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。

4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 鮮淮山的汁液會使皮膚痕癢，處理時可戴上手套。

* 此湯可轉為素湯，減去豬𦟌，栗子分量雙倍及可加入腰果或合桃。

