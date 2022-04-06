枇杷營養｜護眼降血壓消除疲勞集5大營養素！營養師教4招挑選秘訣

現在是枇杷盛產時期，小小一顆的枇杷，多汁又營養！台灣營養師高敏敏表示，吃枇杷可護眼、調節血壓、消除疲勞，以及對抗壓力。



高敏敏指出，枇杷曾被票選為小朋友不愛吃的水果之一，其實枇杷營養超豐富：

枇杷5大營養素、3步驟快速剝枇杷（按圖看清）

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1. 維他命A：加強夜間視力。

2. β-胡蘿蔔素：增加免疫、顧黏膜。

3. 葉酸：消除疲勞，也是孕媽咪必備營養。

4. 鉀：調節血壓，幫助利尿、消水腫。

5. 維他命C：對抗壓力。

3步驟快速剝枇杷

1. 拿湯匙把枇杷表面輕刮一遍，感受到顏色變深、摸起較軟即可。

2. 手指抓果蒂，從底部蒂頭先剝皮。

3. 即可不黏手享用枇杷。



挑選枇杷4大貼士

高敏敏建議，挑選枇杷時，盡量選擇外觀、絨毛完整、尾部飽滿、果梗附近果肉多的枇杷；保存枇杷時，放置陰涼處即可，若放進冰箱容易變黑，最好盡早吃完。

枇杷有什麼主要營養素？ 1. 維他命A：加強夜間視力 2. β-胡蘿蔔素：增加免疫、顧黏膜 3. 葉酸：消除疲勞，也是孕媽咪必備營養 4. 鉀：調節血壓，幫助利尿、消水腫 5. 維他命C：對抗壓力



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