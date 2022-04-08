赤飯冷知識｜日本人以紅豆驅魔喜慶必備？紅豆6大好處護心臟健康

不論在日本超市、便利商店，常常都可以看到紅豆飯的蹤影、日本人在發生值得慶賀的事情時，總會說「不煮紅豆飯慶祝不行」。



這道日本生活中習以為常的的料理到底是什麼呢？又為什麼值得慶祝的時候要吃紅豆飯呢？

什麼是「赤飯」？（按圖👇👇👇）

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日本的紅豆飯稱為「赤飯（せきはん）」，意即紅色的飯，而紅色的來源是紅豆（赤豆、小豆）或是豇豆（ささげ豆），將米與豆類一起蒸煮，米吸收了豆類的出汁而染成紅色，蒸煮完即成赤飯。這種將糯米跟紅豆一起煮的飯也稱為「御強（おこわ／okowa）」，在日本現代的電飯煲甚至還有紅豆飯專屬選項喔！

各式各樣的「赤飯」

紅豆飯在各地的材料都有些不同，米類多以梗米（うるち米）為主，北海道地區則會再加甘納豆，千葉地區則會再加入名產落花生等等，雖說都通稱是紅豆飯，實際上日本有著超多種類的紅豆飯。

關東地區則大多以豇豆取代紅豆，據說是因為紅豆的皮較薄，煮熟之後會豆皮從豆莢縫裂開，在大部分武士居住的關東地區被視為不吉利（縁起が悪い），因為會聯想到切腹的場景，所以關東地區的紅豆飯大多使用皮較厚、不太會裂開的豇豆為主。

而日本的便利商店也有因應各地區推出具有當地特色的紅豆飯糰（赤飯おむすび），想吃特色紅豆飯的話，到便利商店都找得到喔！

淵遠流長的「赤飯」歷史

紅豆飯的歷史可以追溯到繩紋時代，當時的紅豆飯並不是在米飯中加入紅豆，而是將自中國傳入日本的一種秈米「紅米」蒸熟，就是最一開始的「赤飯」，跟豆類毫無關係。

而現代加入紅豆或是豇豆的紅豆飯，據考證，原型是源自平安時期的散文集《枕草子》」的「小豆粥」；在室町時代成為慶祝餐會時會出現的餐點，當時的人認為紅色有著驅魔的魔力，很適合在慶祝的場合吃紅豆飯；而到了江戶時代後期，則成為一般庶民家庭在重要的日子（ハレの日の食事）會吃紅豆飯的習慣。

另有一說是當時江戶流行因缺乏維他命B1的腳氣病「江戶病」，認為含有豆類的紅豆飯以及赤飯有著許多營養能改善病症，或許是紅豆飯在日本如此普遍的原因之一。

紅豆六大益處（按圖👇👇👇）

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11月23日是「赤飯之日」

赤飯之日為什麼訂在11月23日呢？這個日子是由日本「赤飯文化啟發協會（赤飯文化啓発協会）」在2012年所訂定的，11月23日是日本自古以來皇室舉行感謝五穀豐收的儀式「新嘗祭（にいなめさい）」的日子，而五穀中包含了煮赤飯用的紅米，於是便將11月23日訂為赤飯之日；11月23日又是日本的「勤勞感謝日（勤労感謝の日）」，將重要節日才會吃的紅豆飯，與表達感謝的日子結合在一起，當天會贈送飽含感謝心意的赤飯給想要感謝的人，讓11月23日當天滿載了特別意義呢！

發生值得慶祝的事就來吃紅豆飯吧

對於日本人在重要的節日會吃紅豆飯的文化有沒有更清楚了呢？已經是日本文化代表之一的紅豆飯，早已不限於一定要在重大節日才能吃，如果發生值得慶祝的事，不妨試試在家裏準備紅豆飯，做法既簡單又能加入自己喜歡的配料，找機會來體驗傳統日本的慶祝方式吧！

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