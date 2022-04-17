無花果營養｜高纖防便秘助抗癌　4類人不宜甜度高糖尿病可吃？

不少人對無花果知其名卻不知其味，學名為Ficus carica Linn，無花果主要生長在熱帶和溫帶，因常出現在西式料理中作為沙律或點綴風味的綠葉角色，常讓人忽略它實則深富營養的內涵。其實每100公克的無花果就含有高達360毫克的鈣質與高達13克的膳食纖維，除此之外，果實更含有生物鹼、單寧、糖苷、類黃酮、碳水化合物與多酚等營養素。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



但無花果果皮薄、保鮮期短，坊間也有不少業者將無花果製成果乾，近年更有流傳吃無花果可降血壓、降血糖與降血脂的說法；小小一顆無花果是否真有降血糖的作用？吃無花果果乾會比較好嗎？又有哪些人其實應該避免食用無花果？《Hello醫師》帶你一起認識無花果的各種營養和好處。

無花果營養（按圖）

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無花果本身是一個大花托，花朵開在果實裡，切開後可以看到密密麻麻的果肉。一顆新鮮的無花果的熱量大約35大卡左右，並含有維他命B6，幫助分解蛋白質之外，無花果富含可幫助人體血壓穩定的鉀，因此盛傳可降血脂、保護心血管之說。台灣南投醫院陳佳祺營養師表示，無花果所含的營養素可抗病毒、抗氧化、抗發炎、降血糖血脂、減緩便秘等，不用烹調就能攝取到完整的養分。

但陳佳祺營養師進一步指出，根據研究顯示，其實無花果葉對血糖、血脂比無花果本身更有益，加上由於無花果富含葡萄糖與果糖，屬於中升糖指數水果，甜度約介於55-60度左右，若想靠無花果降血糖而攝取過量，對血糖的影響將不降反升，仍須適量攝取。

吃無花果2大好處 便秘者福音

無花果營養之豐，最為人知的2大好處如下：

1. 助消化、促進腸胃系統：無花果本身富含酚類、果膠、膳食纖維與可溶性和非溶性膳食纖維，可促進腸胃的消化系統，受便祕困擾的人不妨搭配食用無花果幫助排便，但仍建議不可密集或過量攝取。

2. 抗癌：無花果葉含有多種抗氧化劑如花青素、槲皮素等，並含有微量元素「硒」可抑制癌細胞的增生，對結腸癌、乳腺癌、子宮頸癌能發揮抗腫瘤的作用。



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這4類人無花果要避吃

無花果好處多，聽起來似乎所有人都適合食用，但部分如以下4類有慢性疾病或較敏感者，仍建議避免食用，以免引發不適：

1. 經常腹瀉者：由於無花果富含大量膳食纖維，可幫助腸胃消化並促進排便，因此對於經常腹瀉者或腸胃功能不佳的人而言，反而更易引發不適或嚴重腹瀉。

2. 腎臟病患：由於無花果含鉀量高，腎臟病患者由於腎功能低下，難以有效分解血液中的鉀離子，若過量食用易引發高血鉀症，因此需特別注意鉀的攝取量。

3. 糖尿病患：因屬中升糖指數水果，甜份較高，加上坊間不少業者為使顧客便於食用與保存，經常將無花果製成果乾或蜜餞，維他命流失之外，含糖量卻大增，若以100公克的新鮮無花果與果乾相比，含醣量就直接多了2.3倍，不可不慎。

4. 服用抗凝血劑患者：無花果富含維他命K，對於服用抗凝血劑的病人可能會降低藥物作用，因此有服用抗凝血劑的人要盡量減少無花果以及維他命K豐富的食物。

新鮮無花果和無花果果乾之營養差異（圖片來源：台東基督教醫院）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：便秘免驚快吃這一顆！新鮮無花果營養勝果乾、吃無花果好處多】

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