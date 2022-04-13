綠豆營養｜降血糖消水腫3大功效　具解藥性3類人慎吃經血偏黑不宜

每到天氣炎熱之時，家家戶戶不免都會來上一碗冰品，或者在家喝碗綠豆湯來消暑解渴，而綠豆湯的靈魂「綠豆」只要適量食用，不僅具有清熱降火氣的功效，還有助於降血糖。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟綠豆含有哪些營養成份及功效？食用時又有哪些需要特別注意的禁忌？就讓《Hello醫師》為你一一介紹！

綠豆營養與好處、3大功效（按圖）

+ 8

綠豆（Mung bean）其實是植物的種子，顆粒小而硬，因為顏色青綠，也被稱為青小豆，主要可分為油綠豆和粉綠豆2個品種，台產綠豆以粉綠豆為主。油綠豆皮厚有光澤，適合加工製成餡料；粉綠豆的皮則略帶粉質，容易煮爛又有香味，口感更佳。

根據台灣衛福部食品營養成分資料庫，每100克的綠豆具有以下幾種營養成分：

熱量：339大卡

蛋白質：24.6克

碳水化合物：59.6克

膳食纖維：11.2克

糖質：1.3克

鎂：144毫克

鉀：1047毫克

鐵：4.4毫克

鋅：3毫克

磷：490毫克

維他命A：45I.U.

維他命E：7.72毫克

維他命B1：0.7毫克

維他命B2：0.13毫克

維他命B6：0.4毫克

維他命C：0.7毫克



消水腫的好幫手！綠豆3大功效一次看

1. 清熱解毒、消水腫

別小看了小小綠豆所蘊含的健康功效，以中醫的角度來看，口乾舌燥或容易燥熱者可透過攝取綠豆來清熱解毒，並達到止渴的功效。

此外，若平時飲食過鹹，造成體內鈉離子過多，無法排出體外時，身體就會吸收更多水來協助維持平衡，因此就容易引發水腫，而說到消水腫的法寶，就不能錯過美味的綠豆，因其每100公克就含有高達1047毫克的鉀，只要適量食用，即可協助體內排除鈉離子，進而利尿及消除水腫。

2. 降血糖、降血脂

綠豆中含有多醣成份，能降低小腸對膽固醇的吸收，能增強血清脂蛋白酶的活性，使脂蛋白中的三酸甘油酯水解，達到降血脂的功效；其中內含的可溶性膳食纖維，能減緩身體對糖分的吸收，協助糖尿病患者降低血糖，以避免血糖突然上升。

3. 膳食纖維預防大腸癌

每100公克綠豆內含11.2公克的膳食纖維，其膳食纖維的含量比起同質量的椰菜、菠菜等常見蔬菜來得高，適量攝取能刺激大腸肌肉蠕動，更具有吸水、膨脹及滋潤大腸的效果，使糞便更加濕潤柔軟，有效促進排便，並維持腸道健康，減少便秘問題，進而達到預防大腸癌的效果。

相關文章：秋葵營養｜控血糖防骨鬆鈣吸收比牛奶強4大好處 大拇指長度最佳!

+ 6

吃綠豆也有禁忌？這3類人要注意！

儘管在炎炎夏日當中，吃一碗冰涼的綠豆湯，能夠讓你感到無比沁涼，還能帶給你上述所提及的多種好處，但對於服用中藥者，因部分中藥成分，若同時搭配食用清熱的綠豆，可能會產生解藥性。因此有服用中藥者，如果想要透過攝取綠豆湯，以解體內熱氣，建議可間隔1~2小時後食用為佳。

至於月經來潮的女性，如有發現自己有經血不順、血色偏黑的狀況，也應避免吃綠豆，可改吃紅豆湯，補充鐵質，並搭配花椰菜、番茄、番石榴等富含維他命C的蔬果，以增加鐵質的吸收。

另外，郵政醫院營養師黃淑惠指出，腎臟病患由於腎功能不佳、導致排鉀能力下降，因此如果攝取含鉀量較高的綠豆，就有可能會使鉀殘留在血液內，引發血鉀過高，因此腎臟病患者在食用綠豆時應特別小心，否則可能會導致病況加重。

延伸閱讀：

減肥健身聖物！毛豆低熱量還含5大營養，這樣挑選、保存準沒錯

吃山藥助減肥還能抗癌！山藥3大功效、2道美味料理報你知

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：綠豆3大功效全解析！清熱解毒又降血壓、3禁忌要注意】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」