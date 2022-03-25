牛蒡營養｜降膽固醇血糖4大功效2類人慎吃　牛蒡枸杞茶提升免疫力

牛蒡有「最平價的人蔘」之稱，其功效與好處相當多，不但能保健身體，也能做成牛蒡茶當成補品飲用。

撰文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



究竟牛蒡還有哪些好處？食用上需要注意哪些禁忌？有關牛蒡的知識就讓《Hello醫師》與你分享。

牛蒡有哪些功效？（按圖👇👇👇）

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牛蒡有哪些營養？這成分最特殊

牛蒡（Burdock root）屬於寒性的食物，為菊科牛蒡屬，原產於歐洲、西伯利亞，之後才傳入亞洲。牛蒡的獨特味道可與人蔘媲美，不但能當藥材使用，也能加入菜餚中提升味蕾。

此外，牛蒡的營養成分也相當豐富，根據台灣食品藥物管理署的資料顯示，每100公克的牛蒡中含有5.1公克膳食纖維、2.5公克粗蛋白，以及鈣、鎂、鐵、鋅等礦物質。不僅如此，牛蒡還含有大量稱為「菊糖」的多醣體，不但可取代蔗糖作為食品的甜味劑、其低熱量的特性也可降低食用者的身體負擔。

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抗癌、解便秘 牛蒡還有哪些功效？

牛蒡雖長得其貌不揚、口感也較硬，但依然不影響它對人體帶來的功效與好處：

- 降膽固醇：牛蒡中的菊糖能促進人體對其他礦物質的吸收，能降低身體對膽固醇的吸收，減少罹患動脈硬化、高血脂症的機率。

- 腸胃蠕動：牛蒡含有菊糖以及膳食纖維，而菊糖屬於水溶性纖維的1種，有利於腸道中比菲德氏菌生長，平衡腸道中的菌叢；膳食纖維則是能促進腸胃蠕動，達到解便秘的功用。

- 降血糖：牛蒡的膳食纖維含量高，容易有飽足感，延緩飯後血糖上升的速度。

- 抗癌：牛蒡含有多酚，能結合維他命C以及維他命E發揮抗氧化的作用，清除體內過多的自由基，達到抗癌的效果。

請按圖看處理牛蒡3貼士：

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牛蒡可以每天吃？這幾類人吃了更傷身

牛蒡對於人體益處多，但並非每個人都適合吃牛蒡，若你有下列的問題時，須盡量避免食用過多的牛蒡：

- 腸胃不佳者：牛蒡含有膳食纖維以及粗蛋白，若本身腸胃不佳者食用牛蒡過量，易出現消化不良等腸胃症狀。

- 腎功能不佳者：牛蒡鉀離子不低，每100克約含鉀358毫克，因此食用過量可能引發高血鉀症並加重腎臟負擔，建議腎臟病患應避免食用或先諮詢醫師與營養師。

牛蒡茶加入其他食材 口感更豐富

牛蒡營養豐富，製作成茶喝更是能改善血液循環不良、提升免疫力，不過我們也可以加入其他的食材讓牛蒡茶提升口感：

牛蒡枸杞茶

食材：乾牛蒡絲30公克、枸杞10粒

做法：將乾牛蒡絲以及枸杞平裝入茶包袋，放進杯子後加入熱水，浸泡10分鐘後即可飲用



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：牛蒡4大營養功效知多少？這2類人吃牛蒡要小心】

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