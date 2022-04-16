加工食品｜罐頭不健康？罐裝豆比藜麥高纖3倍專家推10種加工食物

每當提及加工食品，多數人通常認為加工食品對身體無任何益處，甚至對健康有害，例如薯片和太空包裝食品。美國心臟協會根據美國標準飲食（SAD）觀察發現，標準美國飲食中有70%的鈉攝取來自加工食品。然而美國標準飲食，其實就是指高碳水化合物、加工糖和飽和脂肪為主要成分的飲食，它會導致一系列慢性疾病，也難怪被稱為可悲飲食。



不過，根據美國退休人員協會（AARP）的說法，吃對加工食品獲得營養也是有可能的。美國營養師Christine Rosenbloom指出，其實我們常喝的牛奶和冷凍小胡蘿蔔都屬於好的加工食品。營養師Christine Rosenbloom指出10種有益健康的加工食品如下：

10種加工食品有益健康（點圖看清👇👇👇）

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1. 罐裝豆類：纖維含量是糙米藜麥的2、3倍

營養師Christine Rosenbloom表示，有方便、健康等好處，罐裝豆子的纖維含量是糙米或藜麥的兩到三倍，但要選擇低鈉品種或用冷水沖洗豆子以去除多餘的鹽分。

2. 牛奶豆漿：富含鈣、蛋白質、維他命D、鉀和磷

我們無法直接喝從乳牛身上擠出的牛奶，所以牛奶確實是經過加工以確保安全且無菌，牛奶富含鈣、蛋白質、維他命D、鉀和磷，是種營養健康的加工品。而對於素食者來說，Christine Rosenbloom則建議喝豆漿，因為豆漿是唯一一種含有完整蛋白質的植物性牛奶。

3. 乳酪：蛋白質、維他命B、鈣和益生菌的極好來源

乳酪是蛋白質、維他命B、鈣和益生菌的極好來源。建議食用每份含糖量少於12克的乳酪，並添加喜歡的新鮮水果來調味；而最近很流行的希臘乳酪的蛋白質是普通乳酪的兩倍，糖分更只有普通乳酪的一半。

4. 冷凍蔬菜、水果：有時候甚至比新鮮的更優

冷凍蔬菜和水果經過最低限度的加工，並且保留了大部分的營養。在某些情況下，冷凍蔬菜比新鮮蔬菜更優，因為它們是在營養高峰期進行加工的。

5. 番茄醬：極佳的抗癌、抗氧化劑

加熱番茄會釋放出身體可吸收的抗癌、抗氧化劑──番茄紅素的含量，但記得要用糖和鈉含量最少的番茄醬。

6. 德式酸菜：豐富的益生菌有助於消化

這種發酵過的的野菜對健康有益。營養專家Erin Palinski-Wade指出，由於在發酵過程中，酸菜會產生豐富的益生菌，有助於幫助消化系統健康；另外，德式酸菜富含纖維，同時也提供了維他命A和維他命C。

7. 冷凍或罐頭魚：也是個好選擇

美國退休人員協會表示，某些國家或地區可能並不總是能買到新鮮的魚，因此冷凍魚可能是一個很好的選擇。就像蔬菜一樣，魚在捕穫後立即冷凍，因此與新鮮一樣好，而且更容易儲存。魚罐頭也很方便，但要尋找鈉含量最低的品牌。

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8. 堅果、種子和堅果醬：有益心臟健康的脂肪

隨著年齡的增長，蛋白質對於幫助維持肌肉量很重要。堅果中含有大量蛋白質和有益心臟健康的脂肪，但要選擇沒有添加糖、鹽或防腐劑的品牌。

9. 烤雞：建議搭配綠色蔬菜一起食用

當沒有時間做飯並想避免吃速食店的雞肉時，晚餐可以試試看烤雞。專家建議，吃烤雞要去除雞皮，以減少脂肪量，並且要和綠色的蔬菜沙律一起食用。

10. 營養麥片：蘊含豐富的維生素和礦物質

雖然營養麥片經過加工，但營養麥片添加了維生素和礦物質，確保可以獲得推薦量的日常營養。建議選擇富含B6、B12和葉酸的全麥穀物，但每盎司含糖量不得超過6克。

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