朱古力奶冷知識｜絲滑口感全靠添加物？未來以新技術加工同樣好飲

若說是說到朱古力牛奶的質地,最常聽到的形容詞就是絲滑的口感,而這份絲滑的口感其實來自於添加物(卡拉膠(又稱鹿角菜膠)、黃原膠(俗稱玉米糖膠)等)的作用,並非朱古力或是牛奶本身。



但科學家卻發現,現在有辦法透過加工技術的方法,就可以達到同樣的質地,也就是說未來的朱古力牛奶可能不需要仰賴添加物,就有辦法很好喝。

如果仔細去喝就會發現普通的牛奶,與朱古力牛奶之間的口感有些許的不一樣,這其中的不一樣並不是朱古力的功勞,就是添加物。但在講求少添加、潔淨的未來與現代趨勢裡,消費者開始愈來愈重視食品裡的成分是否足夠單純,但要如何在單純與好吃好喝之間達到平衡,需要憑藉的就是加工技術的進步。

相關文章:牛奶冷知識|加熱後有奶皮口感差 輕鬆一招去除薄膜微波也適用👇👇👇

+ 5

酪蛋白取自牛奶本身,無添加物疑慮

不管任何品牌的朱古力牛奶,翻到背後的成分表幾乎都可以看見內容物中含有來自海藻萃取的卡拉膠,或是膠質(玉米糖膠)等,這類添加物存在於朱古力牛奶中的主要目的是為了口感,同時也能讓可可與牛奶即使長時間靜置,仍舊是均勻的不分離的狀態。

根據《Journal of dairy science》於2021年8月發表的研究當中就提及,朱古力牛奶過往仰賴添加物的情形,有高度可能被高壓噴射技術(high-pressure jet technology)結合添加酪蛋白(膠束型)所取代。

研究觀察到在加壓的過程中,膠束型的酪蛋白結構會重新組成更大的複合物,能使牛奶中的可可狀態更穩定,不容易與牛奶產生分層。高壓噴射的過程中也會將可可的粒徑變小,與牛奶的接觸面積增加,使融合的狀態更好。雖然高壓噴射具體對於改變可可結構變化的機制是什麼還沒辦法掌握,但根據這樣的研究顯示,未來朱古力牛奶不仰賴添加物的未來可期。

相關文章:飲食熱話|朱古力有助紓壓度過艱難日子?美國疫情間銷量不跌反升👇👇👇

+ 5

相關文章:朱古力檢測|國產DOVE日本明治6款安全食用 無雌激素減致癌風險👇👇👇

+ 2

延伸閱讀:

橘紅色的泰式奶茶到底有沒有色素?關鍵在區分沖泡包與茶葉包!

【線上收聽】防腐劑也能很天然!從蔬果中提取製成的PCA

參考資料:The effect of high-pressure jet processing on cocoa stability in chocolate milk

【本文獲「食力」授權轉載,原文:你可知巧克力牛奶少了添加物就不好喝?加工新技術不需添加物就有解】